Triệu tập người kêu gọi chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan tới quân nhân trên mạng xã hội

Ngày 7-3, Công an huyện An Dương và Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hải Phòng đã triệu tập anh V.T.T. (31 tuổi, trú tại thôn Hà Đỗ, xã Hồng Phong, huyện An Dương) để làm rõ về việc bình luận, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội .

Anh V.T.T. làm việc với cơ quan công an

Trước đó, ngày 19-2, anh T. đọc được bài viết của facebook cá nhân Đỗ Cao Cường có nội dung "Chiến sĩ nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ, đóng quân tại Yên Bái. Gia đình không tin, phản ánh". Mặc dù anh V.T.T. không biết nội dung Đỗ Cao Cường chia sẻ là đúng hay sai nhưng vẫn kêu gọi "Đỗ Cao Cường bảo đăng TikTok đi bác mới lan truyền nhanh" để lan truyền thông tin rộng rãi hơn, gây phức tạp trên mạng xã hội.

Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền, giải thích và cung cấp thông tin về nội dung facebook Đỗ Cao Cường chia sẻ nói trên là sai sự thật, đồng thời chỉ rõ việc anh V.T.T. kêu gọi Đỗ Cao Cường chia sẻ thông tin phức tạp trên mạng xã hội khi chưa được kiểm chứng là hoàn toàn sai, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, vi phạm Khoản a, Điểm 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Tại cơ quan công an, anh V.T.T. khai nhận không quen biết mà chỉ theo dõi Facebook cá nhân của Đỗ Cao Cường nên thường đọc được các bài viết của Đỗ Cao Cường. Sự việc xảy ra do anh thiếu hiểu biết nên nóng vội bình luận, chia sẻ thông tin khi được kiểm chứng. Anh T. cam kết không tái phạm; cũng như quản trị nhóm Facebook, kiểm duyệt không để đăng tải những bài viết có nội dung giả mạo, sai sự thật.

Hiện, cơ quan Công an tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.