Triệu tập khẩn cấp Bàn Văn Huấn, SN 1991

Ngày 9/3, Công an Hải Phòng đã có thông tin về vụ việc cô gái bị một người đàn ông kéo lê trên đường thu hút cộng đồng mạng xã hội mấy ngày nay.

Theo đó, khoảng 7h ngày 8/3, Bàn Văn Huấn (SN 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) cùng chị H.A.T. (SN 2002, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng) đi taxi Grab từ nơi ở của chị T. đến phà Giải, thuộc xã An Thành, TP Hải Phòng.

Sau đó, cả hai đi bộ lên phà sang xã Hà Nam, TP Hải Phòng để đến nhà người quen.

Hình ảnh và video phản ánh trên mạng xã hội

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, trên đường trở về, Huấn và chị T. phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Huấn dùng tay, chân đánh vào vùng mặt và túm áo kéo lê chị T. trong tư thế nằm ngửa trên đường khu vực bến phà Giải.

Hậu quả, chị T. bị thương ở vùng mũi và hàm trái.

Nắm được thông tin vụ việc, Công an xã An Thành đã vào cuộc xác minh, triệu tập Huấn để làm việc.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cô gái bị kéo lê trên đường, miệng chảy máu, luôn mồm khóc và la hét, gây chú ý trong dư luận.

Theo nội dung clip, cô gái đi chân đất, mặc quần bò xanh, áo khoác màu nâu, bên trong mặc áo trắng. Cô gái bị kéo lê trên đường trong tình trạng trang phục xộc xệch, lấm lem bụi đất, trên mặt và áo có nhiều vệt máu.

Một người đàn ông mặc quần ngắn, áo khoác màu xám yêu cầu cô gái đứng dậy. Người này một tay cầm đôi giày phụ nữ, tay còn lại nắm áo cô gái rồi kéo lê cô trên đường mặc cho cô gái gào khóc.

Trong clip, cô gái cố khoanh tay trước ngực để che chắn, giữ cho áo khỏi tuột ra và nói: “Tao bị ép buộc, từ giờ phút này tao không tự nguyện. Đánh đi!”.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng xác nhận với báo chí vụ việc xảy ra trên địa bàn xã An Thành. Công an xã đang vào cuộc xác minh.