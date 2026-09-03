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Triệu tập kẻ đánh tới tấp người đi đường ở TP.HCM

Lương Ý
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Công an phường Vũng Tàu nhanh chóng xác minh, truy xét và triệu tập người đàn ông đánh một nam thanh niên trên đường Hải Đăng chiều 2/9.

Clip người đàn ông hành hung nam thanh niên trên đường.

Công an phường Vũng Tàu, TP.HCM xác minh vụ việc một người đàn ông có hành vi hành hung người khác trên đường Hải Đăng, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, thường xuyên theo dõi và rà soát thông tin trên không gian mạng, Công an phường Vũng Tàu phát hiện vụ việc và nhanh chóng xác minh, thu thập thông tin, rà soát những người liên quan, truy xét người thực hiện hành vi.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 15h30 ngày 2/9, anh Đ.H.Đ (SN 2003, thường trú Lâm Đồng) cùng P.T.H.D, Đ.T.N.T và N.V.T (SN 2008, thường trú Đắk Lắk) chạy 2 xe máy trên đường Hải Đăng, theo hướng từ khu vực ngọn Hải Đăng về đường Hạ Long.

Trong lúc lưu thông, một người đàn ông ép xe anh Đ. dừng lại. Người này sau đó chỉ tay, dùng tay đánh nhiều lần vào người anh Đ., rồi tiếp tục dùng dép và nón bảo hiểm đánh.

Triệu tập kẻ hành hung người đi đường tại TP . HCM gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Ông Bùi Văn Đại bị cơ quan công an triệu tập liên quan vụ việc.

Khi những người có mặt tại khu vực can ngăn, người đàn ông vẫn chửi bới trước khi rời khỏi hiện trường.

Công an phường Vũng Tàu xác định người liên quan là Bùi Văn Đại (SN 1977, thường trú phường Tân Bình, hiện cư trú tại phường Tam Thắng).

Công an phường Vũng Tàu triệu tập ông Đại đến trụ sở để làm việc, phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Cơ quan công an tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM cảnh báo các mâu thuẫn phát sinh trong quá trình tham gia giao thông cần được giải quyết bằng thái độ bình tĩnh, đúng quy định. Lực lượng công an sẽ kiên quyết phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm các hành vi côn đồ, hung hãn, gây rối trật tự công cộng, xâm phạm sức khỏe người khác.

Công an khuyến cáo khi phát hiện hành vi gây mất an ninh, trật tự, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất; không tụ tập, kích động, cổ vũ hoặc đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng làm phức tạp thêm tình hình.

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Tp.HCM

Vũng Tàu

hành hung

công an TP.HCM

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