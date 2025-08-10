Triệu tập kẻ côn đồ đánh phụ nữ dã man ở sảnh thang máy chung cư Hà Nội

Đ.C.T tại cơ quan công an.

Người đàn ông bị triệu tập liên quan đến vụ việc là Đ.C.T. (SN 1994, trú tại chung cư 176 Định Công, phường Phương Liệt).

Trước đó, gia đình chị T. (SN 1997) trình báo cơ quan công an về việc khoảng 22h35 ngày 9/8, chị T. bị một người đàn ông lạ đánh vào vùng đầu, mặt, bụng tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky, dẫn đến bị thương.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt và lực lượng chức năng phường đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh. Chị T. được đưa đến bệnh viện Bạch Mai để khám và điều trị.

Hình ảnh cắt từ video.

Cơ quan công an đã tới hiện trường thu nhận camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc, đồng thời làm việc với lực lượng bảo vệ khu chung cư và những người liên quan chứng kiến sự việc.

Theo hình ảnh camera ghi lại sự việc, chị T. và người đàn ông có lời qua tiếng lại, sau đó người nam giới liên tục đánh, đạp chị T. Lực lượng bảo vệ và người dân đã vào can ngăn người đàn ông, tuy nhiên gã vẫn tiếp tục hành hung người phụ nữ.