Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh này vừa triệu tập làm việc với N.H.S (Sinh năm 1993, trú thôn La Thọ 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để xử lý về hành vi đăng tải bình luận xuyên tạc, sai sự thật ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Cán bộ an ninh làm việc với N.H.S. (Ảnh: CA Quảng Nam)

Trước đó, sáng 13/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện N.H.S sử dụng Facebook “Hổ tướng” truy cập bài viết: “ Tăng cấp ba lần mức phạt với lỗi vượt đèn đỏ nhưng nhiều người có thể vô mắc lỗi vì bỏ đếm giây đèn giao thông ” trên trang Fanpage Điện Bàn (có 100.000 người theo dõi và 61.000 lượt thích) và bình luận nội dung: “ Ra cái luật chi ác.. đang đi đèn xanh cái chuyển qua đèn đỏ vì bỏ đếm giây, bị mấy lần rồi á ... ”.

Tại cơ quan công an, trước những tài liệu chứng cứ do cơ quan công an cung cấp, N.H.S thừa nhận việc cung cấp thông tin cho rằng Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Nghị định 168/2024/NĐ-Chính phủ là “ác tàn xác” nhằm xuyên tạc, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Nội dung sai sự thật do N.H.S bình luận trên mạng xã hội Facebook. (Ảnh: CA Quảng Nam)

Qua làm việc và được sự phân tích của Tổ công tác Phòng An ninh chính trị nội bộ, N.H.S nhận thức được hành vi sai phạm của bản thân và tự nguyện xin gỡ bỏ ngay lập tức nội dung bài viết bình luận sai phạm nêu trên. Hiện Phòng An ninh chính trị nội bộ đang củng cố hồ sơ để xử lý N.H.S theo quy định của pháp luật.

Qua đây, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Nam khuyến cáo mọi công dân khi sử dụng mạng xã hội cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Mọi hành vi đăng tải, bình luận xuyên tạc, sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.