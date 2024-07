Chiều 15-7, một lãnh đạo Công an phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang lấy lời khai chú rể đánh tài xế xe ben sau va chạm giao thông.



Chú rể lao vào đánh tài xế xe ben. Ảnh cắt từ clip

Theo lãnh đạo Công an phường Tân An, 2 ngày qua, chú rể tổ chức đám cưới nên chưa lấy lời khai được. Chiều nay, công an phường đã triệu tập chú rể lên trụ sở để làm rõ vụ việc.



"Người này thừa nhận hành vi đánh người sau va chạm giao thông. Hiện chúng tôi đang làm việc để lập hồ sơ, xử lý" - vị này thông tin.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, sáng 13-7, tại khu vực bùng binh Km 3 (TP Buôn Ma Thuột) đã xảy ra vụ va chạm giao thông nhẹ giữa xe ben chở vật liệu xây dựng và xe con đang trên đường đi rước dâu.

Theo clip đăng tải trên mạng xã hội, sau va chạm, chú rể rời khỏi xe rước dâu, lao ra đường đấm, đá vào vùng đầu tài xế xe ben. Một lúc sau, người đi đường và một số người trong đoàn rước dâu đã can ngăn, 2 bên rời khỏi hiện trường.

Anh N.T.H. (28 tuổi, ngụ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) - tài xế xe ben - cho biết sau khi bị đánh, anh thấy choáng đầu nên vào bệnh viện khám. Bác sĩ thông báo anh bị chấn thương vùng đầu, hàm mặt nên phải nhập viện điều trị. Công an phường Tân An đã lấy lời khai của anh H.