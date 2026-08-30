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Triệu tập 7 người liên quan vụ tài xế taxi bị nhóm khách nữ hành hung

Hoàng Dương
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Công an phường Móng Cái 1 (Quảng Ninh) đang triệu tập 7 người liên quan để làm rõ vụ tài xế taxi bị nhóm khách và một số người khác đuổi đánh, khiến nạn nhân bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Tối 30/8, thông tin từ Công an phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ xô xát khiến một tài xế taxi bị thương xảy ra rạng sáng cùng ngày.

- Ảnh 1.

Nam tài xế taxi bị nhóm hành khách nữ hành hung. Ảnh chụp từ video.

Theo kết quả xác minh, điều tra sơ bộ, khoảng 2 giờ 20 phút ngày 30/8, anh N.T.Đ. (SN 1998) đang đỗ xe trước một quán bar trên địa bàn để đón khách thì một nhóm 4 người, gồm 1 nam, 3 nữ lên xe. Những người này có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia.

Khi anh Đ. bắt đầu lái xe, 2 phụ nữ ngồi ghế phụ yêu cầu tài xế quay lại đón thêm bạn. Anh Đ. giải thích xe chỉ được chở 4 khách nên không thể đón thêm.

Sau đó, những người ngồi phía sau dùng tay đánh vào vùng mặt, đầu và chửi bới tài xế.

Hoảng sợ, anh Đ. mở cửa chạy khỏi xe về phía quán bar. Tuy nhiên, nhóm khách cũng xuống xe, cùng một số người khác đuổi theo, dùng tay, chân, giày, dép, gậy, điếu cày đánh nhiều nhát vào người anh Đ., khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Anh Đ. chạy vào một phòng hát của quán để tránh bị tiếp tục hành hung. Gần 3 giờ cùng ngày, một tài xế taxi khác đưa anh Đ. đến Bệnh viện khu vực Móng Cái cấp cứu.

Đến 8 giờ 30 phút, Công an phường Móng Cái 1 tiếp nhận đơn trình báo của ông N.V.T. (SN 1972, trú TP.Hải Phòng), bố ruột anh Đ., về việc con trai bị một nhóm người đánh gây thương tích.

Qua xác minh ban đầu, Công an phường Móng Cái 1 xác định 7 người liên quan gồm H.T.V. (SN 1986), Đ.T.T. (SN 1978), H.N.L. (SN 1991), N.T.M.T. (SN 1995), L.T.K. (SN 1994), Đ.N.L. (SN 1995) và N.T.M. (SN 2006), cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh.

Hiện Công an phường Móng Cái 1 đang triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật.

Tags

Móng Cái

quảng ninh

tài xế taxi

hành hung

công an phường Móng Cái

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