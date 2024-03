Triệu phú tự thân U40, kiếm hơn 2,4 tỷ đồng/tháng nhờ thu nhập thụ động: Tưởng vô lý nhưng đây mới là 4 quy tắc để làm giàu, chạy theo ‘cái cũ’ chỉ có dại

“Làm giàu không còn giống như ngày xưa” - đó là nhận định của triệu phú tự thân 35 tuổi Nathan Latka. Dù từng gây ra tranh cãi nhưng một số người vẫn cảm thấy có thể học hỏi được từ quan điểm xây dựng sự giàu có của vị triệu phú này.

Nathan Latka là tác giả cuốn sách "How to Be a Capitalist Without Any Capital". Vào năm 2014, anh đã đem…119 USD (hơn 2,9 triệu đồng) trong tài khoản để thành lập một công ty phần mềm và được định giá hàng triệu USD. Chủ startup cũng từng chia sẻ mình kiếm được 100.000/tháng (hơn 2,4 tỷ đồng/tháng) nhờ có thu nhập thụ động.

Trong cuốn sách của mình, Latka bày tỏ quan điểm rằng có nhiều triệu phú đang không đi theo những quy tắc kinh doanh và làm giàu cũ, thay vào đó, họ có “bộ quy tắc” mới. Vì thế, Latka đã gợi ý cho mọi người 4 bí quyết để trở thành triệu phú, theo quan điểm cá nhân của anh:

1. Đừng chỉ tập trung vào một công việc hay một dự án kinh doanh duy nhất

Latka không đồng ý quan điểm "một nghề cho chín còn hơn chín nghề". Anh cho rằng: “Khi các kỹ sư thiết kế một cây cầu, họ không bao giờ muốn có một điểm hỏng hóc nào. Nhưng nếu không may gió thổi mạnh và một sợi cáp bị đứt thì cây cầu vẫn còn bảy sợi cáp khác để hỗ trợ. Tương tự, bạn sẽ không bao giờ muốn xây dựng sự giàu có của mình chỉ nhờ một nỗ lực. Vì nếu không may thất bại, bạn sẽ hoàn toàn trắng tay hoặc phải xây lại từ đầu”.

Lời khuyên của Latka là tập trung 80% thời gian vào nghề tay phải, 20% còn lại dành cho 2-3 dự án khác. Chuyên gia lập kế hoạch tài chính Andrew Westlin cũng từng chia sẻ các công việc làm thêm không chỉ giúp bạn phát triển, tạo ra những mối quan hệ mới mà còn giúp đa dạng hóa thu nhập.

2. Biết cách “học hỏi đối thủ”

Liên tục tạo ra ý tưởng mới không phải là cách tốt nhất để xây dựng sự giàu có, theo Latka. Anh quan điểm giỏi “học hỏi” đối thủ là một cách tốt để mang tới điều bất ngờ trong nghề kinh doanh. Latka lấy ví dụ trong ngành công nghệ, Facebook đã mượn ý tưởng của Snapchat để tung ra tính năng Stories trên Facebook và Instagram.

3. Ngừng thiết lập mục tiêu

Theo Latka, mục tiêu lý tưởng cũng giống như 1 quả trứng vàng. Nếu bạn xây dựng ước mơ làm giàu của mình xoay quanh quả trứng ấy thì bạn sẽ bỏ qua nhiều cơ hội khác, hoặc bạn sẽ cảm thấy nhàm chán. Còn khi đạt được mục tiêu của mình, hạnh phúc chỉ thoáng qua và bạn sẽ phải xác lập mục tiêu mới.

Nhà tâm lý học Adam Alter trước đây đã chia sẻ với Business Insider rằng việc đạt được một mục tiêu cũng gợi lên cảm giác vui vẻ thoáng qua, niềm vui này sẽ mờ dần khi một mục tiêu mới xuất hiện. Ông nói thêm rằng việc đặt mục tiêu cũng có thể khiến bạn phải thúc ép bản thân quá mức.

4. Hãy "bán xẻng cho người đào vàng"

Có một câu chuyện rằng khi cơn sốt vàng nở rộ, hàng ngàn thợ mỏ đã kéo nhau về miền Tây. Ở đây, họ đào hết mỏ này đến mỏ khác. Nhưng họ dần nhận ra mình cần thêm những chiếc cuốc, xẻng để khai thác hiệu quả hơn.

Lúc ấy, nhiều người đã đem cuốc, xẻng... đến tận khu hầm mỏ để bán với giá cao. Nhờ vậy, họ trở nên giàu hơn mà công sức bỏ ra ít hơn.

Tương tự, Latka khuyên rằng, bạn sẽ thu được lợi nhuận trong các thị trường nóng bỏng nhất, nhưng đừng nhảy vào nó mà hãy kinh doanh các sản phẩm/dịch vụ bổ trợ.

