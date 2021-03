Triệu phú một thời John McAfee bị cáo buộc lừa đảo bơm thổi tiền ảo

Ông McAfee và đồng phạm bị cáo buộc kiếm lời gần 2 triệu USD từ các vụ bơm thổi Reddcoin và Dogecoin.

Người tạo ra phần mềm chống virus McAfee, John McAfee đã bị cáo buộc các tội gian lận chứng khoán thông qua hành vi "bơm thổi" tiền mã hóa. Không chỉ ông McAfee mà cả đồng phạm và cũng là vệ sĩ riêng, Jimmy Gale Watson cũng bị cáo buộc đã kiếm được gần 2 triệu USD từ việc khuyên những người follow trên Twitter đầu tư vào các đồng tiền mã hóa như Reddcoin và Dogecoin, sau đó bán đi phần sở hữu của mình ở mức giá cao.

Hoạt động gian lận của cặp đôi này được thực hiện từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 10 năm 2018. McAfee sử dụng tài khoản Twitter đã được xác thực của mình, hiện đang có khoảng 1 triệu người follow, để đưa ra các lời khuyên như như "Coin of the Day" hay "Coin of the Week".

Cho dù ông McAfee tuyên bố mình không sở hữu các alttcoin này, nhưng bản cáo trạng cáo buộc trên thực tế, ông McAfee đã mua từ trước một lượng lớn các đồng Altcoin này bằng Bitcoin và bán chúng đi khi những người follow đẩy giá lên cao.

Bộ đôi này đang phải đối mặt với 7 cáo buộc tội danh, mỗi tội danh có thể chịu mức án tù từ 5 năm đến 20 năm. Các cáo buộc phạm tội bao gồm lừa đảo bằng công nghệ cao, âm mưu lừa đảo chứng khoán và hàng hóa, âm mưu rửa tiền.

Hiện ông McAfee đã bị bắt giam vào năm ngoái với 7 cáo buộc chiếm dụng thuế khác nhau. Vào tháng 10 năm ngoái, SEC khởi kiện McAfee vì lừa đảo quảng bá phát hành đồng tiền mã hóa hay ICO. Vào năm 2019, triệu phú công nghệ này còn bị tòa án buộc phải trả 25 riệu USD vì cáo buộc ra lệnh giết người hàng xóm ở Belize năm 2012. Vụ án mới nhất vừa kéo dài thêm danh sách phạm tội của nhân vật từng nổi tiếng trong giới công nghệ.