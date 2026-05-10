Triệu Lộ Tư ế vé

Concert của Triệu Lộ Tư tại Thái Lan ế vé

Tối ngày 9/5/2026, Triệu Lộ Tư đã chính thức hoàn thành đêm concert cá nhân mang tên Stay Romantic tại IMPACT Arena, Bangkok, Thái Lan. Sự kiện này nhanh chóng trở thành tâm điểm của truyền thông và cộng đồng người hâm mộ khắp châu Á. Dù gây ấn tượng mạnh với tạo hình quyến rũ và nhan sắc thăng hạng, nữ diễn viên lại đang vấp phải những luồng ý kiến trái chiều về số lượng khán giả có mặt tại concert.

Triệu Lộ Tư tổ chức concert tại Thái Lan

Ngay sau khi concert kết thúc, trên các nền tảng mạng xã hội xứ Trung đã xuất hiện hàng loạt hình ảnh, clip được quay trực tiếp từ khán đài. Điều đáng nói là thay vì hình ảnh biển người lấp kín chỗ ngồi, nhiều góc quay lại cho thấy những mảng trống trải dài. Đặc biệt, ở khu vực tầng 2 và một số góc phía rìa sân khấu, hàng ghế trống hiện lên rõ rệt ngay cả khi chương trình đã bắt đầu diễn ra được một khoảng thời gian.

Nhiều chỗ trống hiện lên rõ rệt ngay cả khi chương trình đã bắt đầu diễn ra

Trước những hình ảnh khán đài thưa thớt, nhiều ý kiến chê bai thẳng thừng cho rằng sức hút của Triệu Lộ Tư tại thị trường quốc tế chưa đủ lớn để lấp đầy một nhà thi đấu quy mô lớn như IMPACT Arena. Giữa tâm điểm bị mỉa mai ế vé, vẫn có những luồng ý kiến lên tiếng bênh vực Triệu Lộ Tư.

Nhiều người hâm mộ giải thích rằng khu vực ghế trống thực chất là do các nhãn hàng đối tác bao trọn, thời điểm đó nhân sự phải ra ngoài quay tư liệu nên mới dẫn đến cảnh thưa thớt. Tuy nhiên, lời thanh minh này dường như vẫn không đủ sức để xoa dịu dư luận.

Nhiều trống trên khán đài concert Triệu Lộ Tư được dân mạng soi ra

Đa số netizen cho rằng lý do này thiếu thuyết phục, Nhiều người khẳng định rằng với một khu vực lớn và cả một tầng ghế như vậy, không thể có chuyện hàng trăm người cùng lúc rời khỏi chỗ ngồi chỉ để đi quay phim hay chụp ảnh tư liệu. Thực hư về sức nóng của concert Triệu Lộ Tư tại Thái Lan hiện vẫn đang là đề tài bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Bên cạnh đó, sự kiện còn châm ngòi cho cuộc khẩu chiến nảy lửa lúc nửa đêm giữa cộng đồng fan của Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân. Trong khi fan nhà họ Triệu tích cực khoe tạo hình lộng lẫy và úp mở về dự án phim mới, thì fan đối thủ lại liên tục mỉa mai tình trạng ế vé, đồng thời tố cáo nữ diễn viên sao chép phong cách cũng như vũ đạo từ concert của Ngu Thư Hân trước đó.

Lấn sân ca hát gây tranh cãi

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, hiện là một trong những tiểu hoa đán hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Cô bắt đầu hành trình nghệ thuật của mình với danh xưng hot girl mạng trước khi chuyển mình mạnh mẽ sang lĩnh vực diễn xuất. Tên tuổi của Triệu Lộ Tư gắn liền với hàng loạt dự án phim ảnh đình đám như Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta hay Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn.

Triệu Lộ Tư hiện là một trong những tiểu hoa đán hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ

Đỉnh cao sự nghiệp của cô phải kể đến các bộ phim đại bạo như Tinh Hán Xán Lạn đóng cùng Ngô Lỗi và Vụng Trộm Không Thể Giấu đóng cùng Trần Triết Viễn. Những dự án này không chỉ mang về lượng fan khổng lồ mà còn giúp Triệu Lộ Tư khẳng định vị thế vững chắc trong danh sách các ngôi sao lưu lượng hàng đầu. Với gương mặt khả ái, nét diễn tự nhiên và khả năng tạo phản ứng hóa học cực tốt với bạn diễn, cô luôn là cái tên được các đạo diễn và nhãn hàng săn đón nồng nhiệt.

Triệu Lộ Tư gây tranh cãi khi lấn sân ca hát

Tuy nhiên, tham vọng của Triệu Lộ Tư không dừng lại ở phim ảnh. Việc cô quyết định đầu tư mạnh tay cho âm nhạc và tổ chức các đêm concert quy mô lớn như Stay Romantic tại Thái Lan đã vấp phải không ít hoài nghi về kỹ năng chuyên môn. Trước đó, nữ diễn viên từng nhiều lần bị netizen bóc phốt vì khả năng hát live còn hạn chế, giọng hát mỏng và thường xuyên phải nhờ đến sự hỗ trợ của nhạc đè hoặc thậm chí là nghi vấn hát nhép trong các sự kiện lớn.

Những ồn ào tranh cãi xoay quanh Triệu Lộ Tư dường như không làm suy giảm sức hút của cô trên thị trường

Dù giọng hát chưa thực sự xuất sắc và kỹ năng trình diễn vẫn còn là chủ đề gây nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận Triệu Lộ Tư hiện đang là một trong những ngôi sao nổi đình đám nhất. Những ồn ào xoay quanh concert Stay Romantic dường như không làm suy giảm sức hút của mỹ nhân sinh năm 1998, bởi cô vẫn luôn sở hữu một lượng fan hâm mộ khổng lồ và hùng hậu tại thị trường Trung Quốc. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp nàng tiểu hoa đán giữ vững vị thế và tự tin thử sức ở những sân chơi mới bất chấp mọi luồng dư luận trái chiều.

Ảnh: Weibo