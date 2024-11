Triệu Lộ Tư đang gặp nguy hiểm

Trang Sohu mới đây có một bài viết đánh giá về lần trở lại màn ảnh nhỏ gần đây của Triệu Lộ Tư, trong đó, nữ diễn viên bị cho là "quá lo lắng, vội vã" trước kết quả không như ý của Rèm Ngọc Châu Sa . Nguồn tin đánh giá, dù được tung hô là tiểu hoa đán đứng đầu lứa sinh sau năm 1995 tại Trung Quốc nhưng thực tế vị thế và danh tiếng của Triệu Lộ Tư chưa ổn định. Sự thất bại của Rèm Ngọc Châu Sa có thể khiến người đẹp sinh năm 1998 rơi vào tình huống nguy hiểm.

Triệu Lộ Tư lo lắng trước hiệu quả chiếu của Rèm Ngọc Châu Sa

Thua đau trước đối thủ quan trọng nhất sự nghiệp

Theo Sohu , Rèm Ngọc Châu Sa của Triệu Lộ Tư và Vĩnh Dạ Tinh Hà của Ngu Thư Hân đều là phim cổ trang ngôn tình và phát sóng vào cùng một ngày 1/11, do đó dễ dẫn đến sự so sánh thành tích giữa hai bên. Hơn nữa, Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân được coi là đối thủ không đội trời chung trong lứa tiểu hoa đán 95, giống như Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Cả hai so kè để giành vị trí dẫn đầu. Chính vì vậy, Triệu Lộ Tư coi trọng hiệu quả chiếu của Rèm Ngọc Châu Sa hơn các dự án trước đó.

Tuy nhiên, bộ phim Rèm Ngọc Châu Sa lại có kết quả kém hơn so với Vĩnh Dạ Tinh Hà . Phim của Triệu Lộ Tư thua cả về lượt xem, chỉ số truyền thông, chỉ số nhiệt độ trên nhiều nền tảng khác nhau. Trong khi đó, Rèm Ngọc Châu Sa được đánh giá là dự án có kinh phí đầu tư lớn hơn so với Vĩnh Dạ Tinh Hà .

Rèm Ngọc Châu Sa thua lượt xem và độ hot so với Vĩnh Dạ Tinh Hà của Ngu Thư Hân

Việc thua đối thủ quan trọng của mình khiến Triệu Lộ Tư lo lắng. Sang ngày thứ hai sau khi phim lên sóng, Triệu Lộ Tư đã đi nhờ vả nhiều nghệ sĩ chia sẻ thông tin về phim để khán giả biết tới Rèm Ngọc Châu Sa . Tuy nhiên, đây lại là bước đi sai lầm của người đẹp.

Theo đó, Triệu Lộ Tư không chỉ nhờ các diễn viên trong nghề, mà còn nhờ vả cả những hot girl hot boy mạng tai tiếng như Hàn An Nhiên và Lưu Tử Thần. Hàn An Nhiên là ngôi sao mạng thị phi, gây chú ý bằng cách nói xấu người khác, chia sẻ chuyện phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt, kể chuyện tình cảm với chồng cũ ra để tăng độ hot. Thế nhưng, Triệu Lộ Tư lại bình luận: "An Nhiên, rất nhiều người nói chúng ta trông giống nhau", như vậy không khác gì khẳng định mặt của cô từng động chạm, nhìn thiếu như tự giống như người đã thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ.

Một nhân vật khác cũng gây tranh cãi không kém là Lưu Tử Thần, người này từng vướng bê bối khinh thường phụ nữ, ủng hộ ngược đãi động vật, ăn thịt động vật quý hiếm... Một nhân vật tai tiếng như vậy nhưng Triệu Lộ Tư vẫn nịnh nọt, nhờ họ quảng bá phim giúp khiến dư luận cảm thấy phản cảm. Nhiều người chê Triệu Lộ Tư vì muốn phim được chú ý mà chuyện gì cũng dám làm. Thậm chí, chủ đề về việc Triệu Lộ Tư nhờ vả những người nổi tiếng hỗ trợ quảng bá phim còn trở thành từ khóa nóng trên mạng xã hội Weibo với nhiều bình luận chỉ trích.

Triệu Lộ Tư nhờ những nhân vật tai tiếng quảng bá phim giúp mình khiến cô bị chỉ trích

Ngoài ra, Triệu Lộ Tư còn bị nghi vi phạm lệnh cấm xúi giục fan chạy thành tích khi treo thưởng ba chiếc vòng cổ trị giá cho những người hâm mộ ủng hộ cô nhất. Dù Triệu Lộ Tư làm nhiều việc gây tranh cãi nhưng kết quả phim của cô sau 3 ngày vẫn thua chỉ số phim của Ngu Thư Hân khiến nữ diễn viên càng bị chê cười nhiều hơn.

Tình thế bấp bênh của Triệu Lộ Tư

Sohu đã có những phân tích về lý do Triệu Lộ Tư lại thế hiện thái độ vội vã khắp nơi nhờ vả đồng nghiệp hỗ trợ quảng bá phim. Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1998 đang ở trong giai đoạn sự nghiệp khó khăn.

Trước Rèm Ngọc Châu Sa , bộ phim cổ trang Thần Ẩn của Triệu Lộ Tư không đạt kết quả như kỳ vọng. Phim kết thúc mà không tạo nên bất kỳ khoảnh khắc đáng nhớ nào về nội dung, thành tích hay diễn xuất. Trong khi đó, mảng cổ trang ngôn tình vốn là vùng an toàn của Triệu Lộ Tư. Cô từng có các tác phẩm thành công như Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Tinh Hán Xán Lạn .

Tuy nhiên, sự thất bại của Thần Ẩn khiến các nhà đầu tư và khán giả nghi ngờ về khả năng "gánh phim" của Triệu Lộ Tư và đặt câu hỏi liệu cô có được công chúng yêu thích như những gì thường PR.

Hai tác phẩm liên tiếp thất bại có thể khiến Triệu Lộ Tư bị nhà đầu tư bỏ rơi và dồn sức lăng xê ngôi sao khác. Trong khi đó, tình thế cạnh tranh của lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 khá gắt gao với những nữ diễn viên có ngoại hình đẹp khả năng diễn xuất tốt như Vương Sở Nhiên, Điền Hi Vi, Trương Tịnh Nghi, Châu Dã, Lưu Hạo Tồn...

Danh tiếng của nữ diễn viên bấp bênh sau thất bại liên tiếp

Theo Sohu , trong ngày đầu, lượt xem của Rèm Ngọc Châu Sa khá thấp trong khi chỉ số truyền thông cao. Đây là dấu hiệu cho thấy độ hot mà đoàn phim quảng cáo trước đó không thể chuyển hóa thành lượt xem. Như vậy thể hiện khán giả biết tới tên của Triệu Lộ Tư nhưng không lựa chọn xem phim của cô. Không giống như các đàn chị như Triệu Lệ Dĩnh hay Dương Tử luôn có lượng khán giả xem phim trung thành.

Một lý do khác khiến Triệu Lộ Tư trở nên gấp gáp là bởi dự án chuyển hình sang mảng chính kịch của cô chiếu năm 2022 tên Ngõ Nhỏ v à Hậu Lãng đều thất bại thảm hại. Triệu Lộ Tư bị đánh giá có diễn xuất tệ, không thể đóng mảng phim chính kịch. Vì vậy, nữ diễn viên cần giữ vị trí top đầu của lứa tiểu hoa đán sinh sau 1995 để nhận được những dự án tốt ở mảng cổ trang ngôn tình. Tuy nhiên, với những gì thể hiện, Triệu Lộ Tư có nguy cơ bị Ngu Thư Hân vượt qua.

Triệu Lộ Tư bị chê không có khả năng "gánh phim"

Bên cạnh đó, hai dự án sắp tới của Triệu Lộ Tư là phim ngôn tình hiện đại có tên Hãy Để Tôi Tỏa Sáng và Tình Nhân , theo Sohu , phim ngôn tình hiện đại rất khó thành công bùng nổ, như vậy trong khoảng hai năm tiếp theo, danh tiếng của Triệu Lộ Tư có khả năng đi xuống vì không có phim tiềm năng.