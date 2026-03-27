Triệu Lộ Tư bị xua đuổi

Ngày 26/3, Sina đưa tin một người thạo tin trong giới giải trí tiết lộ "đỉnh lưu lứa 95 hơn 400 ngày không đóng phim, từng nói với fan là chờ đợi kịch bản tốt, nhưng thực tế bị nhiều đoàn phim trả hàng". Người này tiết lộ thêm hiện tại sao nữ này bị các nhà sản xuất, đầu tư trong giới đánh giá là nhân tố rủi ro quá cao vì cô có thể rút lui khỏi đoàn phim giữa chừng mà không cần chịu trách nhiệm. Ngay cả công ty quản lý mới cũng không dám đứng ra nhận trách nhiệm thay bảo đảm giúp nữ diễn viên.

Dưới phần bình luận nhiều khán giả gọi tên Triệu Lộ Tư, người đang ở đỉnh cao danh tiếng nhưng đã hơn 400 ngày không đóng phim. Trước đó, Triệu Lộ Tư cũng lấy lý do "muốn tìm một kịch bản tốt" để giải thích việc lâu không vào đoàn phim.

Triệu Lộ Tư phát bệnh vào cuối năm 2024 sau khi tranh chấp với đoàn phim Tình Nhân và công ty giải trí cũ Ngân Hà Khốc Ngu. Nữ diễn viên nhiều lần lên tố cáo công ty cũ đối xử tệ bạc với mình. Triệu Lộ Tư cũng không muốn quay lại đóng nốt những cảnh cuối cho phim Tình Nhân . Khi nghe tin dự án sẽ cắt ghép những cảnh đã quay để lên sóng, vớt vát lại chi phí sản xuất, Triệu Lộ Tư còn mỉa mai rằng đoàn phim và những người đứng sau dự án này xứng đáng bị lỗ, xứng đáng chịu hậu quả.

Thái độ của Triệu Lộ Tư khiến nhiều người cảm thấy bất mãn. Từng có nhân viên đoàn phim Tình Nhân lên tiếng chỉ trích Lộ Tư, cho biết những ngôi sao như Triệu Lộ Tư nhận hàng chục triệu NDT mỗi dự án nên dù bỏ một phim cũng không gặp khó khăn kinh tế. Thậm chí, họ có nhiều cách khác nhau để kiếm những khoản tiền khổng lồ. Nhưng nhân viên "quèn" lại sống nhờ đồng lương, khi dự án bị hủy, lương vài tháng liền của các nhân viên đoàn phim đã bị nợ lại khiến nhiều người lâm cảnh chật vật. Triệu Lộ Tư hả hê khi nhà sản xuất và đầu tư cho dự án Tình Nhân phải chịu hậu quả, nhưng lại không nghĩ đến hoàn cảnh của những người làm công ăn lương, thấp cổ bé họng.

Sau khi bị bệnh, Triệu Lộ Tư cho biết cô được bác sĩ khuyên phải bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ ra ngoài, nên nữ diễn viên luôn nói thẳng thể hiện cảm xúc thật trên mạng xã hội. Nhưng điều này có nghĩa không đoàn phim và đạo diễn và đồng nghiệp nào dám đắc tội cô. Nếu khiến Triệu Lộ Tư không thoải mái, cô sẽ phát bệnh dẫn đến những thiệt hại lớn về kinh tế. Sau đó, họ có thể bị hàng triệu người hâm mộ của Triệu Lộ Tư chỉ trích.

Vì vậy, không dự án nào dám mời Triệu Lộ Tư đảm nhận vai chính. Người trong ngành coi nữ diễn viên là nhân tố rủi ro không ổn định. Có thể nói, tình trạng của Triệu Lộ Tư hiện tại rất khó khăn, bị xua đuổi.

Mới đây, Triệu Lộ Tư đã thay đổi ảnh đại diện của mình trên nền tảng Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) trong đó có dòng chữ: "Đừng giả vờ nữa", thậm chí còn viết dòng trạng thái nhấn mạnh: "Hãy đến xem ảnh đại diện mới của tôi đi".

Truyền thông Trung Quốc cho rằng việc Triệu Lộ Tư nổi giận là vì bị thua trước Ngu Thư Hân. Trước đó, nền tảng Tiểu Hồng Tư dự định tổ chức đêm hội Gala, trong số các khách mời gây chú ý với dòng giới thiệu "Nữ hoàng phim bạo năm 2025", ngoài ra còn có nhiều câu thoại nổi tiếng của nhân vật Hứa Nghiên trong phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng . Năm 2025, bộ phim này là tác phẩm có thành tích bùng nổ, lượt xem trung bình mỗi tập cao nhất cả giới giải trí, vì vậy người hâm mộ của Triệu Lộ Tư tin chắc rằng dòng gợi ý này nói về thần tượng của mình và Triệu Lộ Tư sẽ được mời tham dự sự kiện.

Tuy nhiên, khi danh sách khách mời được công bố, Triệu Lộ Tư bị gạt tên, người xuất hiện lại là Ngu Thư Hân với vị trí người kể chuyện. Có thể nói đây là một cú đánh vào lòng tự trọng và sĩ diện của Triệu Lộ Tư bởi cô không chỉ là nữ diễn viên có thành tích tốt mà còn là ngôi sao có lượng người hâm mộ đông đảo nhất trên Tiểu Hồng Thư.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư chủ yếu xuất hiện trong các buổi livestream trò chuyện cùng người hâm mộ hoặc bán hàng cho các thương hiệu mà cô hợp tác. Tuy nhiên, Triệu Lộ Tư bị chê cười vì từ vị thế diễn viên mà giờ đây không khác gì hot girl mạng, sống nhờ việc bán hàng cho người hâm mộ. Với một diễn viên, việc không có tác phẩm liên tục sẽ ảnh hưởng lớn tới danh tiếng. Mặt khác, việc Triệu Lộ Tư thích thể hiện cảm xúc, tâm sự nhiều với fan rất dễ khiến cô vướng scandal.