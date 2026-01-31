Triệu Lệ Dĩnh tháo chạy khỏi người tình có gia cảnh tù tội gây sốc, nhà trai liền tung đòn "trả đũa"

Triệu Lệ Dĩnh được cho là có mối quan hệ tình cảm bí mật với đạo diễn Triệu Đức Dận từ tháng 4/2025. Đến tháng 5/2025, paparazzi đã tung clip Triệu Đức Dận ra vào nhà riêng của nữ diễn viên Dữ Phượng Hành 3 ngày liền, thậm chí còn 1 mình đưa con trai cô đi chơi. Trước nghi vấn hẹn hò, nữ diễn viên không lên tiếng phản hồi. Tuy nhiên, tất cả khán giả yêu mến cô đều phản đối gay gắt việc Triệu Lệ Dĩnh yêu đương với Triệu Đức Dận. Bối cảnh gia đình của đạo diễn này rất phức tạp, có dính dáng đến ma túy và hành vi phạm pháp. Nếu tiến xa hơn với Triệu Đức Dận, danh tiếng của Triệu Lệ Dĩnh sẽ bị hoen ố và hứng chịu làn sóng ghét bỏ. Không ít netizen đã yêu cầu Triệu Lệ Dĩnh đường ai nấy với Triệu Đức Dận, sáng mắt lên để không yêu mù quáng rồi tự đưa mình vào hố đen, tự hủy danh tiếng.

Theo nguồn tin trong showbiz, Triệu Lệ Dĩnh đã rời bỏ, tháo chạy khỏi Triệu Đức Dận sau khi thân thế gây tranh cãi của anh phơi bày. Cô không muốn đánh đổi danh tiếng, địa vị mà bản thân nỗ lực gây dựng vì 1 mối quan hệ tình cảm đầy rẫy sự bất ổn và không được công chúng ủng hộ. Hậu chia tay Triệu Lệ Dĩnh, Triệu Đức Dận liền nối lại tình xưa với Ngô Khả Hy và để cô đóng vai chính trong dự án Giấc Mộng Đẹp của mình. Đáng nói, vai nữ chính của Giấc Mộng Đẹp ban đầu thuộc về Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, sau khi mối quan hệ tan vỡ, Triệu Đức Dận đã "trả đũa" Triệu Lệ Dĩnh bằng cách gạt bỏ bạn gái cũ minh tinh khỏi dự án.

Triệu Đức Dận và Triệu Lệ Dĩnh đã chia tay. Hậu đường ai nấy đi với tiểu hoa đán 85 đình đám, nam đạo diễn liền tái hợp với bạn gái cũ Ngô Khả Hy. Ảnh: Sohu.

Trước đó, vào tháng 5/2025, paparazzi đã tung clip Triệu Đức Dận ra vào nhà riêng của nữ diễn viên Dữ Phượng Hành 3 ngày liền, thậm chí còn 1 mình đưa con trai cô đi chơi. Triệu Đức Dận sinh năm 1982, là đạo diễn người Đài Loan gốc Myanmar và hơn Lệ Dĩnh 5 tuổi. Anh và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác với nhau trong bộ phim điện ảnh Tâm Sự Của Kiều Nghiên. Họ đã cùng tham dự Liên hoan phim quốc tế Tokyo, Liên hoan phim Thượng Hải vào năm ngoái. Trong các buổi quảng bá tác phẩm, Triệu Đức Dận quan tâm, chăm sóc Triệu Lệ Dĩnh ân cần như để cô bám tay đi xuống cầu thang, cầm micro cho nữ chính của mình.

Đạo diễn này dù có tài năng nghệ thuật, song bối cảnh gia đình của anh lại rất phức tạp. Theo đó, mẹ và anh trai Triệu Đức Dận đang ngồi tù vì vận chuyển, sử dụng ma túy. Chị gái nam đạo diễn này từng di dân trái phép vào Thái Lan. Điều kiện kinh tế của Triệu Đức Dận không mấy khá giả, gia đình anh sống tại 1 vùng nghèo ở Myanmar. So với Phùng Thiệu Phong - chồng cũ Triệu Lệ Dĩnh - Triệu Đức Dận kém xa. Nhà chồng cũ của ngôi sao Sở Kiều Truyện nức tiếng giàu có trong ngành dệt may. Và Phùng Thiệu Phong là người thừa kế duy nhất sản nghiệp gia tộc.

Khán giả gay gắt phản đối mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Đức Dận khi thông tin về gia đình nam đạo diễn được tiết lộ. Ảnh: Sina.

Triệu Lệ Dĩnh từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ với tài tử Phùng Thiệu Phong. Họ thông báo kết hôn ngày 16/10/2018, trùng với sinh nhật của nữ diễn viên. Đến tháng 4/2021, 2 nghệ sĩ tuyên bố ly hôn. Nguyên nhân ly hôn của cặp đôi được đồn đoán là do Phùng Thiệu Phong ngoại tình, Triệu Lệ Dĩnh không được lòng nhà chồng vì xuất thân nghèo khó, không có bằng đại học.

Phùng Thiệu Phong nhận trách nhiệm nuôi con chính. Bé Tưởng Tưởng sống cùng cha và ông bà nội ở Thượng Hải (Trung Quốc). Theo Triệu Lệ Dĩnh, cô nhường quyền nuôi con trai cho chồng cũ là vì kinh tế của Phùng Thiệu Phong tốt hơn.

Tại showbiz Trung Quốc, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong là 1 trong số ít cặp đôi sau khi ly hôn vẫn giữ được mối quan hệ tốt. Cả 2 chia sẻ trách nhiệm trong việc chăm sóc con trai. Khi người kia bận đóng phim, người còn lại sẽ phụ trách chăm con và ngược lại.

Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong có mối quan hệ tốt đẹp hậu ly hôn. Ảnh Sohu.

Nguồn: Sohu