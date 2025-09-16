Triệu Lệ Dĩnh sao lại như thế này?

Trong khoảng thời gian gần đây, cục diện giới giải trí Hoa ngữ đã được sắp xếp lại. Tân Chỉ Lôi chính thức "phong thần" sau khi lên ngôi Ảnh hậu quốc tế Vernice. Dương Mịch thoát khỏi cú "flop" trượt dài, bật lên mạnh mẽ với bộ phim Sinh Vạn Vật, Đường Yên cũng rinh về cúp vàng Thị hậu Gấu Trúc Vàng nhờ góp mặt trong bộ phim do đại đạo diễn Vương Gia Vệ cầm trịch. Lưu Diệc Phi dù gây nhiều tranh cãi nhưng vẫn vững vàng chiếm vị trí trung tâm trên bìa tạp chí Vogue China số đặc biệt kỷ niệm thành lập 20 năm. Chỉ có Triệu Lệ Dĩnh là có phần lép vế hơn cả, im hơi lặng tiếng từ sau khi rộ tin đồn hẹn hò với đạo diễn Triệu Đức Dân và có phát ngôn khiếm nhã, dùng lời lẽ thô tục để mắng chửi trang truyền thông Sina.

Mới đây, nữ diễn viên Sở Kiều Truyện gây chú ý khi tham gia bán hàng livestream cùng với "ông hoàng son môi" Lý Giai Kỳ. Dù chỉ xuất hiện khoảng 20 phút, Triệu Lệ Dĩnh nhận nhiều chỉ trích vì cách hành xử thiếu chuyên nghiệp, khiến netizen khó lòng bênh vực được.

Khi vừa xuất hiện, Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc xinh đẹp và trang phục chỉn chu. Thế nhưng, ngay sau đó, cư dân mạng phát hiện ra có gì đó sai quá là sai.

Dù chỉ tự giới thiệu về bản thân và nhắc tới bộ phim do cô diễn chính đang chờ lên sóng Người Xây Dựng Thành Phố, nữ diễn viên này cũng phải phụ thuộc vào máy nhắc chữ. Chưa kể, trong suốt buổi livestream, Triệu Lệ Dĩnh luôn "trưng" bộ mặt như bị "mất sổ gạo", hoàn toàn khác với nét ngọt ngào trước đây.

Nàng "Hoa Thiên Cốt" còn bị mất điểm vì mắt cứ đảo như rang lạc, hết nhìn Đông lại nhìn Tây, lộ rõ vẻ không tập trung, cứ nhấp nha nhấp nhổm như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Trong khi Lý Giai Kỳ nỗ lực hâm nóng bầu không khí thì Triệu Lệ Dĩnh chẳng chịu tương tác, lâu lâu mới chịu gật đầu hoặc ậm ừ vài tiếng khiến cư dân mạng không hề hài lòng tẹo nào.

Biểu cảm chán chường ra mặt của Triệu Lệ Dĩnh.

Cô chỉ ngồi im, không hề tương tác với khán giả hay Lý Giai Kỳ.

Nhiều người đánh giá rằng, Triệu Lệ Dĩnh không hề tìm hiểu về sản phẩm mà cô tham gia bán hàng. Thậm chí có người suy đoán vợ cũ Phùng Thiệu Phong đang tỏ thái độ "thượng đẳng", coi thường việc bán hàng livestream nên mới tỏ thái độ khó đỡ như vậy, khiến khán giả mất hết cả hứng thú mua sắm.

Điều lạ lùng hơn nữa là khi Lý Giai Kỳ hỏi câu cực kỳ đơn giản như: "Chị thích hương vị gì?", cô cũng chẳng thể trả lời được. Mãi đến khi kết thúc phần livestream và được Lý Giai Kỳ tặng nhiều món quà nhỏ, Triệu Lệ Dĩnh mới chịu nở nụ cười và tạm biệt khán giả với vẻ nhẹ nhõm ra mặt.

Mãi đến khi kết thúc phần livestream, Triệu Lệ Dĩnh mới chịu nở nụ cười tươi.

Sau sự kiện này, Triệu Lệ Dĩnh phải nhận nhiều gạch đá từ dư luận. Bởi lẽ, đối với các nghệ sĩ Cbiz, việc livestream bán hàng không chỉ là cơ hội béo bở cho họ kiếm khoản cát-xê khủng mà còn là dịp để tăng độ nhận diện với công chúng, đặc biệt là với diễn viên đang có phim chờ lên sóng như Triệu Lệ Dĩnh. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao nữ diễn viên Hoa Thiên Cốt lại tỏ thái độ "mặt nặng mày nhẹ" khác thường như vậy.

Trái ngược với Triệu Lệ Dĩnh, các mỹ nhân Hoa ngữ đình đám khác như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Triệu Lộ Tư…đều ghi điểm với thái độ vui vẻ và tích cực tương tác với người xem. Nhờ vậy, họ không chỉ được công chúng yêu mến mà còn ghi điểm với nhãn hàng, mở ra cơ hội hợp tác trong tương lai.

Còn với Triệu Lệ Dĩnh, netizen cho rằng nếu cô nhận việc thì nên hoàn thành một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp, còn nếu không thì đừng "cố đấm ăn xôi" chen chân vào đường đua livestream.

Những sao nữ này có cách xử sự hoàn toàn khác bọt so với Triệu Lệ Dĩnh.

Nguồn: QQ