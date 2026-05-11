HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Triệu hồi xe bán chạy nhất thị trường của Mitsubishi tại Việt Nam

Lê Tuấn
|

Mitsubishi Việt Nam ra thông báo về đợt triệu hồi quy mô lớn đối với 5.072 xe thuộc hai dòng MPV ăn khách là Xpander và Xpander Cross.

Đây là đợt triệu hồi nhằm kiểm tra và thay thế một chi tiết liên quan đến hàng ghế thứ 2, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và độ an toàn của hành khách phía sau.

Cụ thể, trên một số xe trong diện ảnh hưởng, cơ cấu điều chỉnh tựa lưng hàng ghế 2 bị nứt dẫn đến giảm độ bền kết cấu của chi tiết.

Nguyên nhân được Mitsubishi Việt Nam xác định đến từ quá trình sản xuất tại nhà cung cấp, khi một số linh kiện không đạt tiêu chuẩn bị trộn lẫn với linh kiện đạt yêu cầu. Dù vậy, hãng cho biết chưa ghi nhận trường hợp mất an toàn nào liên quan đến lỗi này trên thực tế.

Mitsubishi Xpander là mẫu ô tô động cơ đốt trong bán chạy nhất Việt Nam năm 2025.

Theo thông tin công bố, có tổng cộng 5.072 xe thuộc diện cần kiểm tra. Các xe bị ảnh hưởng bao gồm Xpander và Xpander Cross nhập khẩu sản xuất trong giai đoạn từ tháng 4/2022 đến đầu tháng 2/2025, cùng với Xpander lắp ráp trong nước sản xuất từ tháng 7/2022 đến cuối tháng 12/2024.

Những xe sản xuất sau các mốc thời gian này đã được khắc phục và không nằm trong diện triệu hồi. Chương trình triệu hồi xe được triển khai từ 18/05/2026 đến 18/05/2029.

Chương trình triệu hồi đã được hãng xe Nhật thông báo tới Cục Đăng kiểm Việt Nam và sẽ được thực hiện miễn phí tại các nhà phân phối ủy quyền trên toàn quốc. Thời gian kiểm tra và/hoặc thay thế từ 0,3 đến 2,5 giờ/xe.

Xpander kể từ khi ra mắt đã vươn lên trở thành mẫu xe chủ lực của Mitsubishi tại Việt Nam. Trong năm 2025, mẫu MPV cỡ nhỏ này bán được 19.891 chiếc, đứng đầu phân khúc và nhóm ô tô xăng, dầu bán chạy nhất toàn thị trường.

909 chủ xe máy, ô tô mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168 của Chính Phủ
Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

Mitsubishi Xpander

báo mới

báo Tiền Phong

Mitsubishi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

Bất ngờ về hình hài của sân vận động 60.000 chỗ chuẩn quốc tế tại Hưng Yên dần lộ diện

01:13
Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

Danh tính người đàn ông đầu trần, "ngông nghênh" chở chó đội mũ bảo hiểm

00:45
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

Ford Everest 2026 ra mắt với cấu hình mạnh nhất từ trước tới nay tại Việt Nam

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại