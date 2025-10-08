Triệu hồi mô tô Honda CBF150 và CBF300 ở Việt Nam để sửa lỗi

Theo thông tin trên trang chủ của Honda Việt Nam , số xe CBF150 và CBF300 này được sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan trong giai đoạn 2019-2022 và do Honda Việt Nam nhập khẩu, phân phối đến tay người dùng trong nước.

Về nguyên nhân triệu hồi, hãng xe Nhật Bản cho biết hệ thống dây điện trong đèn pha và các bảng mạch điện được thiết kế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu sản xuất, tuy nhiên do đặc thù vận hành và môi trường sử dụng có rung lắc có thể dẫn đến dây đèn pha bị uốn cong.

Nếu đèn pha sử dụng ở trạng thái này, các dây lõi có thể bị đứt do mỏi ở gốc các đầu cuối dây dẫn, dẫn đến đèn pha nhấp nháy hoặc không sáng khi sử dụng xe.

Dù chưa ghi nhận trường hợp nào ảnh hưởng đến vận hành hoặc an toàn, tuy nhiên để đảm bảo an toàn, quyền lợi của khách hàng đã mua xe, Honda Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi để khắc phục.

Theo đó, từ đầu tháng 10, các chủ xe Honda CBF150 và Honda CBF300 thuộc diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông tin để đưa xe đến hệ thống đại lý chính hãng nhằm kiểm tra và thay thế phụ tùng.

Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 42 phút cho mỗi xe. Toàn bộ quá trình kiểm tra, thay thế đèn pha trên số xe Honda CBF150 và Honda CBF300 bị ảnh hưởng sẽ được Honda Việt Nam thực hiện miễn phí.

Ở thị trường Việt Nam, Honda CBF150 và Honda CBF300 được biết đến rộng rãi với các tên gọi tương ứng là Honda CB150R và Honda CB300R. Hiện tại, cả 2 mẫu xe này đều không còn nằm trong danh mục sản phẩm được Honda Việt Nam phân phối chính hãng.