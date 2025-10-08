HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Triệu hồi mô tô Honda CBF150 và CBF300 ở Việt Nam để sửa lỗi

Lê Tuấn |

Honda Việt Nam thông báo triển khai đợt triệu hồi đối với 3.946 xe Honda CBF150 và CBF300 để khắc phục lỗi liên quan đến đèn pha.

Theo thông tin trên trang chủ của Honda Việt Nam , số xe CBF150 và CBF300 này được sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan trong giai đoạn 2019-2022 và do Honda Việt Nam nhập khẩu, phân phối đến tay người dùng trong nước.

Về nguyên nhân triệu hồi, hãng xe Nhật Bản cho biết hệ thống dây điện trong đèn pha và các bảng mạch điện được thiết kế theo các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu sản xuất, tuy nhiên do đặc thù vận hành và môi trường sử dụng có rung lắc có thể dẫn đến dây đèn pha bị uốn cong.

Nếu đèn pha sử dụng ở trạng thái này, các dây lõi có thể bị đứt do mỏi ở gốc các đầu cuối dây dẫn, dẫn đến đèn pha nhấp nháy hoặc không sáng khi sử dụng xe.

Triệu hồi mô tô Honda CBF150 và CBF300 ở Việt Nam để sửa lỗi- Ảnh 1.

Dù chưa ghi nhận trường hợp nào ảnh hưởng đến vận hành hoặc an toàn, tuy nhiên để đảm bảo an toàn, quyền lợi của khách hàng đã mua xe, Honda Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi để khắc phục.

Theo đó, từ đầu tháng 10, các chủ xe Honda CBF150 và Honda CBF300 thuộc diện ảnh hưởng sẽ nhận được thông tin để đưa xe đến hệ thống đại lý chính hãng nhằm kiểm tra và thay thế phụ tùng.

Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 42 phút cho mỗi xe. Toàn bộ quá trình kiểm tra, thay thế đèn pha trên số xe Honda CBF150 và Honda CBF300 bị ảnh hưởng sẽ được Honda Việt Nam thực hiện miễn phí.

Ở thị trường Việt Nam, Honda CBF150 và Honda CBF300 được biết đến rộng rãi với các tên gọi tương ứng là Honda CB150R và Honda CB300R. Hiện tại, cả 2 mẫu xe này đều không còn nằm trong danh mục sản phẩm được Honda Việt Nam phân phối chính hãng.

“Gã khổng lồ” xe điện Trung Quốc tham vọng mở rộng vùng trời
Tags

honda

Honda CBF150

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại