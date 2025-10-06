Triệu hồi hơn 21 ngàn xe Ford tại Việt Nam do lỗi camera lùi

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có thông báo về chương trình triệu hồi của Ford tại Việt Nam, liên quan đến 21.128 chiếc xe sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan, bao gồm xe Ford các kiểu loại Everest, Ranger và Ranger Raptor.

Chương trình triệu hồi của Ford tại Việt Nam, liên quan đến 21.128 chiếc xe sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan (ảnh minh họa)

Theo thông báo, chương trình triệu hồi này theo chương trình 25S49 của Tập đoàn Ford Motor để cập nhật phần mềm màn hình camera sau trên các mẫu xe bị ảnh hưởng. Cụ thể các dòng xe bị ảnh hưởng gồm Ford Everest, Ranger và Ranger Raptor, sản xuất trong khoảng thời gian từ 1-12-2021 đến 15-10-2024.

Trong đó, các dòng Ford Everest bị ảnh hưởng sản xuất từ ngày 1-12-2021 đến 11-4-2024. Các xe Ford Ranger Raptor và Ford Ranger bị ảnh hưởng sản xuất từ ngày 26-4-2022 đến 28-5-2024.

Thông báo khuyến cáo người sử dụng, trên một số xe ảnh hưởng, màn hình thông tin giải trí có thể bị đứng hình, sau đó là màn hình có màu đen và hệ thống sẽ khởi động lại. Nếu điều này xảy ra trong quá trình lùi xe, hình ảnh hiển thị camera chiếu hậu có thể bị đứng hình, mất hoặc bị trễ. Hình ảnh hiển thị camera chiếu hậu bị đứng hình khi lùi xe có thể tạo ra hình ảnh sai lệch về vị trí của xe so với môi trường xung quanh.

Nguyên nhân được xác định do phần mềm mô-đun giao diện giao thức phụ trợ (APIM) bị lỗi. Biện pháp khắc phục khi xe tới đại lý thực hiện triệu hồi là cập nhật phần mềm mô-đun APIM trong thời gian dự kiến khoảng 6 tiếng/xe.

Việc triệu hồi sẽ do Ford Việt Nam và các đại lý ủy quyền thực hiện hoàn toàn miễn phí, bắt đầu thực hiện từ 29-9-2025 đến 5-9-2030.

Công ty Ford Việt Nam khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn của chính mình và hành khách đi cùng, khách hàng cần nhanh chóng mang xe tới Đại lý ủy quyền của Công ty Ford Việt Nam để Cập nhật phần mềm Mô-đun giao diện giao thức phụ trợ - APIM.

Đối với các xe nhãn hiệu Ford Everest, Ford Ranger Raptor và Ford Ranger do Ford Motor Company sản xuất được nhập khẩu vào Việt Nam mà không thông qua Công ty TNHH Ford Việt Nam (bao gồm cả dạng di chuyển tài sản, ngoại giao, cá nhân hoặc do công ty khác nhập khẩu) thuộc diện triệu hồi theo công bố của công ty Ford Motor Comany, nếu được yêu cầu Công ty TNHH Ford Việt Nam sẵn sàng trợ giúp, liên hệ để kiểm tra và cập nhật phần mềm Mô-đun giao diện giao thức phụ trợ (APIM) miễn phí theo chương trình của Tập đoàn Ford Motor.

Khách hàng vui lòng liên hệ sớm với Đại lý hoặc trạm dịch vụ ủy quyền của Ford Việt Nam và yêu cầu đặt lịch hẹn cho chương trình này. Cung cấp cho Đại lý đầy đủ số khung (VIN) của xe.

Trường hợp khách chưa có thông tin về Đại lý hoặc cần tư vấn thêm, có thể truy cập vào trang www .ford.com.vn để biết thông tin về Đại lý gần nhất hoặc có thể liên hệ đường dây nóng miễn phí của Ford Việt Nam: 1800588888 để được hỗ trợ.