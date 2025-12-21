Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đang điều tra, mở rộng, xử lý nhóm người lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi đầu tư đồng tiền Kay thuộc dự án đồng tiền điện tử Kayple.

Công an bắt giữ Mai Minh Tấn (SN 1995, thường trú thôn Hiệp Thịnh, xã Ea Mdroh, tỉnh Đắk Lắk), Trần Quang Út (SN 1986, trú thôn Lộc Thái, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) và 10 cá nhân liên quan.

Với thủ đoạn tinh vi, từ tháng 9/2024 đến tháng 8/2025, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 51 triệu USDT (khoảng 1.275 tỷ đồng) từ hơn 4.000 ví đầu tư để tiêu xài cá nhân.

Trần Quang Út (trái) và Mai Minh Tấn (phải) là hai kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo từ dự án ảo Kayple. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 4/2025, để có tiền tiêu xài cá nhân, Mai Minh Tấn cùng Trần Quang Út thuê người tạo lập dự án Kayple để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư mua đồng tiền điện tử Kay.

Đầu tháng 9/2024, Út và Tấn đưa dự án Kayple vào hoạt động. Đây là dự án không có thật như hai người này giới thiệu mà chỉ là một hệ sinh thái blockchain (chuỗi) tiên tiến, tích hợp sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và nền tảng game Play-to-Earn với các tính năng nổi bật như giao dịch tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), khả năng tương thích chuỗi chéo (cross-chain) và một nền kinh tế bền vững trong game, làm cho giá trị đồng Kay nâng cao và hệ thống sẽ tự động trả lãi theo giá trị tiền đã đầu tư.

Chúng quảng cáo dự án được tạo lập ở nước ngoài, rất nhiều người ở các quốc gia trên thế giới đã tham gia đầu tư vào đồng Kay nhưng hiện chỉ có 7.000.000 Kay nên thời gian tới sẽ rất khan hiếm, giá trị đồng Kay sẽ liên tục tăng, thời điểm này (1 Kay = 2 USDT, tương đương khoảng 52.000 đồng), nên sớm tham gia đầu tư vào đồng Kay thì sau này sẽ thu được nhiều lợi nhuận.

Lúc này, Tấn và Út thuê một số cá nhân khác làm Leader phát triển dự án ở các khu vực TP.HCM, Đắk Lắk, Bình Dương (cũ) và có nhiệm vụ tìm kiếm, kêu gọi, quảng bá, hướng dẫn các bị hại tham gia đầu tư vào dự án Kayple. Tại đây, nhóm Leader được Út, Tấn chi trả bằng USDT hằng tuần từ số tiền mà các cá nhân nói trên chiếm đoạt của các bị hại.

Để người dân tin tưởng tham gia đầu tư vào dự án Kayple, nhóm người đưa ra thông tin gian dối là khi tham gia dự án sẽ được hưởng lợi nhuận cao, tổ chức các hội thảo, cuộc họp trực tuyến. Chúng tạo các nhóm Zalo, Telegram đăng tải hình ảnh về lợi nhuận hằng tháng của các đối tượng khi đầu tư vào dự án, tạo vỏ bọc giàu có, khoe khoang tài sản.

Nhưng thực tế, toàn bộ số tiền mà bị hại đầu tư vào dự án Kayple được chuyển ngay đến các ví tiền điện tử Tấn quản lý rồi Tấn, Út và nhóm Leader chiếm đoạt toàn bộ số tiền này sử dụng tiêu xài cá nhân. Toàn bộ số USDT, Kay hiển thị trên ví điện tử Kayple của bị hại là số liệu ảo, do các đối tượng lập trình để bị hại tin tưởng việc đầu tư dự án là có thật.

Đến cuối tháng 8/2025, khi đã sử dụng hết USDT đã chiếm đoạt, không còn người tham gia đầu tư vào dự án, Tấn và Út thống nhất cho sập hệ thống. Chúng thông báo với bị hại là dự án ở nước ngoài đang bảo trì nên không đăng nhập được vào dự án, sau đó, hạ dần giá trị đồng Kay, mục đích để bị hại nghĩ là việc đầu tư vào dự án Kayple thua lỗ nên không báo cáo cơ quan chức năng.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý nhóm đối tượng. Đồng thời, cơ quan công an đề nghị những ai là bị hại tham gia đầu tư vào dự án Kayple, liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ tại 457 Lê Duẩn, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk để cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan.