Triệt xóa đường dây ‘Đông y gia truyền 4 đời’ trên Facebook

KHÁNH LINH - TIẾN THẮNG |

Ngày 14/4, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về việc triệt xóa đường dây “Đông y gia truyền 4 đời” trên Facebook do Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1991) cầm đầu.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, sau một thời gian trinh sát và thu thập các tài liệu, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh đã triệt phá, đánh sập đường dây sản xuất, buôn hàng giả là thuốc chữa bệnh , thuốc phòng bệnh trên không gian mạng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1991, trú tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) cùng một số đối tượng về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Triệt xóa đường dây ‘ Đông Y gia truyền 4 đời ’ trên Facebook tại Hưng Yên - Ảnh 1.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên thi hành lệnh khám xét tại nơi hoạt động của các đối tượng.

Đồng thời Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trên không gian mạng.

Trước đó, trinh sát Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện từ cuối năm 2025 có 4 trang Facebook gồm: "Đông Y Gia Truyền - Ông Hiền", "Điều Trị Vẩy nến - Đông Y Ông Hiền", "Ông Hiền - Đặc Trị Các Bệnh Ngoài Da", "Ông Hiền - Da Liễu Số 1 Thái Bình" do Nguyễn Văn Hải chỉ đạo tạo lập và quản lý, sử dụng.

Để lấy lòng tin của người dân, nhóm này thuê người quen đóng giả bệnh nhân, dàn dựng kịch bản để quay video khám chữa bệnh tại cơ sở phòng khám “Đông Y Gia Truyền - chuyên điều trị vảy nến, viêm da cơ địa” có địa chỉ tại thôn Thượng Phúc Xanh, xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên rồi đăng lên mạng xã hội Facebook, quảng cáo tự nhận mình là thầy thuốc đông y, có bài thuốc “gia truyền 4 đời” chuyên điều trị các bệnh ngoài da như: vảy nến, hắc lào, lang ben, tổ đỉa, viêm da cơ địa,… cam kết sẽ chữa khỏi hoàn toàn.

Triệt xóa đường dây ‘ Đông Y gia truyền 4 đời ’ trên Facebook tại Hưng Yên - Ảnh 2.

Sản phẩm “thuốc đông y” được các đối tượng trong chuyên án rao bán, quảng cáo trên mạng xã hội.

Phòng Anh ninh chính trị nội bộ đã xác lập chuyên án để đấu tranh với hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trên không gian mạng, bóc gỡ tận gốc đường dây tội phạm này.

Để phá chuyên án, cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp tại 2 địa điểm là nơi làm việc, nơi cất giấu hàng hoá của các đối tượng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Quá trình khám xét, Công an tỉnh Hưng Yên thu giữ nhiều thiết bị điện tử, công cụ phương tiện, sản phẩm “thuốc đông y” được quảng cáo chuyên điều trị các bệnh về da như vảy nến, hắc lào, lang ben, tổ đỉa, viêm da cơ địa,…

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua các sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng qua các trang web, tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc, dù có hình ảnh thực tế.

Cần hết sức thận trọng với các chương trình giảm giá "sốc", khuyến mãi lớn bất thường từ các trang giả mạo thương hiệu; chỉ nên mua hàng tại các cơ sở y tế, nhà thuốc có uy tín và đầy đủ giấy phép lưu hành của Bộ Y tế.

Hiện trường thót tim vụ cháy ngùn ngụt tại chung cư ở Hà Nội, cảnh sát cứu được nhiều người

