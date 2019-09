Triệt phá xưởng sản xuất ma túy ở Kon Tum, thu 13 tấn hóa chất, tiền chất, : 2 người TQ cầm đầu, thuê người VN làm

Ngày 11/9, Bộ Công an vẫn đang phối hợp với công an nhiều tỉnh thành mở rộng điều tra xưởng sản xuất tiền chất ma túy nằm ở kho xưởng Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đồng An Viên (trụ sở tổ dân số 3B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum).

Báo Thanh Niên thông tin, để "đánh úp" xưởng sản xuất này, Bộ Công an đã khép vòng vây trong nhiều tháng, trực diện tấn công vào hai ngày 6/8 và 7/8. Rạng sáng 6/8, hàng trăm chiến sĩ của Bộ công an , phối hợp công an tỉnh Kon Tum đã đột kích kho sản xuất ma túy tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, trước đó, chiều 6/8 tại công ty Đồng An Viên, an ninh được thắt chặt. Hàng chục chiến sĩ bao vây nhiều lớp quanh khuôn viên công ty trên. Phóng viên rất khó tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 15 giờ 30 ngày 6/8, lực lượng công an rút khỏi khu vực trên cùng nhóm nghi can liên quan đến vụ việc.

Lực lượng CSGT được huy động bảo vệ hiện trường vòng ngoài vụ bắt giữ (Ảnh: Vietnamnet)

Tại xưởng chế biến ma túy, cơ quan chức năng thu giữ hàng trăm lít dung dịch tổng hợp, khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất phục vụ sản xuất chất ma túy; cùng nhiều máy móc, thiết bị, dụng cụ dùng để sản xuất ma túy...



Kho xưởng sản xuất ma túy được xác định nằm trong khuôn viên Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đồng An Viên, đặt tại khu làng nghề huyện Đắk Hà. Công ty này hoạt động từ tháng 7 năm 2013, người đại diện pháp luật là ông Trần Ngọc An (48 tuổi, trú xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết, Bình Thuận). Ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán vật liệu xây dựng, buôn bán nông lâm sản nguyên liệu.



Tuy nhiên, sau đó, ông An ly hôn vợ và chuyển hộ khẩu về tỉnh Đắk Lắk, xưởng của công ty được nhóm người Trung Quốc thuê lại để phục vụ việc sản xuất ma túy.

Khi lực lượng chức năng ập vào bắt giữ, 7 đối tượng nam giới người Trung Quốc, 2 đối tượng khoảng 40 tuổi, những đối tượng còn lại đều đã ngoài 50 tuổi.



Việc khám xét được tiến hành trong 2 ngày (Ảnh: VOV)

Trong 7 đối tượng này có 3 người đang trực tiếp sản xuất, 4 người nằm ngủ cách nơi sản xuất chỉ hơn 10 mét.

Kiểm tra giấy tờ tùy thân thì chỉ có 4 người đã đăng ký tạm trú với công an địa phương nhưng bằng các tên giả, 3 người còn lại chưa đăng ký. 2 đối tượng người Trung Quốc được xác định có vai trò cầm đầu, điều hành và thuê người Việt Nam vào làm.

Thông tin trên báo Dân trí cho hay, xưởng của công ty Công ty Đồng An Viên được xây dựng theo hình chữ L, xung quanh quây kín bằng tôn. Xưởng có 1 cửa chính và 1 cửa phụ. Trước đây, nơi này sản xuất, chế biến gỗ, tuy nhiên khoảng 1 năm nay đã ngừng hoạt động.



Khoảng gần một tháng nay, một số xe tải lớn biển số TP HCM chở vật dụng về đây nhưng hoạt động rất kín đáo nên người dân không biết là làm gì. Những người trong xưởng cũng chỉ thuê một phụ nữ địa phương nấu ăn, quét dọn.

Chỉ có 1 người đàn ông đã lớn tuổi trong nhóm người Trung Quốc thường hay đi chợ, những người khác ít đi hoặc chỉ ở trong xưởng. Thỉnh thoảng có người ra ngoài chơi cờ với người dân địa phương.

Công an thu giữ nhiều máy móc, tiền chất ma túy bên trong xưởng sản xuất tại Kon Tum (Ảnh: CA TPHCM)

Trong ngày 11/9, trả lời trên VTC News, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo điều tra về vụ việc phát hiện công xưởng sản xuất ma túy của người Trung Quốc ở Kon Tum.



"Vụ việc liên quan đến ma túy phức tạp, liên quan đến nhiều thứ như nguồn cung cấp, sản xuất, tiêu thụ. Chúng tôi sẽ thông báo khi có kết quả cụ thể", Thiếu tướng Xô nói trên báo này.

Tổng hợp