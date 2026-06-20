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Triệt phá xưởng sản xuất gần 10.000 đôi dép giả Crocs, thu lợi hàng chục tỷ đồng

Hoàng Thọ/VTC News
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Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam 2 người trong đường dây sản xuất, buôn bán gần 10.000 đôi dép giả nhãn hiệu Crocs, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Ngày 20/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Thắng (50 tuổi), Lâm Thanh Vững (35 tuổi) - cùng ngụ phường Dĩ An, TP.HCM để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện một đường dây sản xuất, buôn bán dép giả quy mô lớn, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu Crocs - thương hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ tại Việt Nam. Từ đó, đơn vị xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Nguyễn Văn Thắng (thứ hai từ trái sang) và Lâm Thanh Vững tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Kết quả điều tra ban đầu xác định, vi phạm xảy ra tại Công ty TNHH Giày dép Thắng Đạt do Nguyễn Văn Thắng làm giám đốc.

Đầu tháng 6, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Dĩ An đồng loạt kiểm tra hai địa điểm sản xuất, kinh doanh của công ty này, thu giữ gần 10.000 đôi dép giả nhãn hiệu Crocs trị giá gần 500 triệu đồng, cùng số lượng lớn máy móc, khuôn mẫu và phương tiện phục vụ sản xuất hàng giả.

Quá trình điều tra cho thấy từ tháng 1/2024 đến nay, Nguyễn Văn Thắng giao cho Lâm Thanh Vững quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất. Vững cùng 12 công nhân thực hiện các công đoạn từ gia công, lắp ráp đến hoàn thiện sản phẩm để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Cơ quan điều tra xác định công ty đã sản xuất và phân phối số lượng lớn dép giả nhãn hiệu Crocs, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Tang vật vụ án. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, các đơn vị cung cấp nguyên liệu và các đầu mối tiêu thụ sản phẩm để xử lý.

Theo Công an TP.HCM, việc triệt phá đường dây này thể hiện quyết tâm của lực lượng trong thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an và lãnh đạo thành phố về đấu tranh với các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp; góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính và người tiêu dùng.

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