Tại hội nghị giao ban kinh tế - xã hội tháng 9 do UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức sáng 4/9, Công an tỉnh Đồng Nai có thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh.

Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ phạm pháp hình sự làm chết 1 người và làm bị thương 6 người.

Đại tá Nguyễn Mạnh Toàn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. (Ảnh: Duy Phương)

Công an tỉnh đã triệt phá 1 tụ điểm đánh bạc, bắt và xử lý 9 đối tượng; triệt phá 1 tụ điểm chứa mại dâm bắt 2 đối tượng; phát hiện 12 vụ mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ hình sự 28 đối tượng; phát hiện 3 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; bắt giữ 3 đối tượng truy nã.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, địa bàn tỉnh Đồng Nai không xảy ra các vụ việc phức tạp gây hoang mang dư luận, người dân nghỉ lễ an ninh, an toàn, lành mạnh.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, dịp nghỉ lễ toàn tỉnh xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 7 người, làm bị thương 11 người. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ tai nạn giao thông đường bộ tăng 1 vụ, giảm 5 người chết và tăng 4 người bị thương.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện, lập biên bản gần 2.200 trường hợp vi phạm về giao thông, xử phạt hơn 3,7 tỉ đồng, tước gần 400 giấy phép lái xe và tạm giữ gần 500 phương tiện.