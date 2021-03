Triệt phá sới bạc đa số là phụ nữ, bắt 17 đối tượng

Hôm nay 16/3, Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, Công an phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, vừa triệt phá thành công sới bạc trong một vườn chuối thuộc khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, tang vật thu giữ hơn 30 triệu đồng.

Cụ thể, vào khoảng 15h cùng ngày, tại một vườn chuối thuộc khóm Bình Đức 5, phường Bình Đức, nhiều đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài ăn tiền, lực lượng Công an phường Bình Đức bất ngờ ập vào bắt quả tang 17 đối tượng liên quan, trong đó đa số là phụ nữ.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 5 bộ bài loại 52 lá, 8 điện thoại di động, 5 xe mô tô và hơn 30 triệu đồng tiền thu giữ trên chiếu bạc và trong người các đối tượng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.



Địa điểm các đối tượng chọn tổ chức đánh bạc là địa bàn giáp ranh giữa phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên với thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, nên việc triệt phá thành công sới bạc này gặp rất khó khăn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật./.