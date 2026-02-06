Triệt phá liên minh 120 doanh nghiệp mua bán hóa đơn nghìn tỷ: Hé lộ dòng tiền tại các công ty thép

Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam với Trương Thị Hồng. Ảnh: CA

Theo báo Pháp luật TP.HCM, thông tin từ Công an TP.HCM ngày 6/2 cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Hồng để điều tra về hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn.

Qua công tác nắm tình hình và các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng phát hiện những dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh tại khu vực tỉnh Bình Dương và các địa bàn lân cận.

Theo đó, nhiều nhóm đối tượng chuyên thu mua sắt thép phế liệu để cung cấp cho các nhà máy sản xuất thép nhưng không có hóa đơn đầu vào hợp pháp. Để giải quyết vấn đề chứng từ, các nhóm này đã thành lập khoảng 70 pháp nhân, thực hiện việc mua trái phép hóa đơn từ 50 công ty "ma" do đối tượng Phạm Thị Ánh (ngụ Bắc Ninh) điều hành.

Hệ thống 120 doanh nghiệp này đã tạo thành một chuỗi cung ứng hóa đơn khống khép kín, xuất bán lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho các doanh nghiệp ngành thép với tổng trị giá ghi nhận lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Trước quy mô và tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng PC03 đã xác lập chuyên án để tập trung làm rõ dòng tiền và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2025 đến tháng 11/2025, Trương Thị Hồng đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Thương mại Thép Hoàng Minh Phát (trụ sở tại xã Phụng Hiệp, TP Cần Thơ) để thực hiện hành vi vi phạm.

Đáng chú ý, vị trí giám đốc công ty này do Hà Đức Anh đứng tên, nhưng thực chất là người được Hồng thuê với mức lương 10 triệu đồng/tháng để điều hành theo chỉ đạo.

Cơ quan điều tra làm rõ, Trương Thị Hồng đã phát hành trái phép hàng trăm hóa đơn GTGT khống cho lượng hàng hóa thu mua trôi nổi từ các cá nhân không có chứng từ.

Tổng giá trị các hóa đơn này là hơn 34 tỷ đồng, trong đó bao gồm gần 3,1 tỷ đồng tiền thuế GTGT. Số lượng hóa đơn này sau đó được Công ty TNHH MTV Thép VAS An Hưng Tường (phường Hòa Lợi, TP.HCM) sử dụng để kê khai thuế đầu vào, phục vụ cho mục đích hạch toán chi phí doanh nghiệp.

Để hợp thức hóa nguồn hàng và cân đối hóa đơn đầu vào - đầu ra, Hồng tiếp tục thực hiện hành vi mua lại hàng trăm hóa đơn GTGT từ Công ty Vạn An Phát và Công ty Tiến Long.

Đây là hai pháp nhân nằm trong hệ thống các công ty do Phạm Thị Ánh điều hành. Tổng giá trị các hóa đơn đầu vào này là hơn 33,8 tỷ đồng, giúp Hồng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ chênh lệch mua bán hóa đơn.

Trước đó, vào ngày 23/1/2026, Phòng PC03 đã tống đạt các quyết định tố tụng và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trương Thị Hồng, đồng thời tiến hành các biện pháp thu hồi số tiền thu lợi bất chính. Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân và doanh nghiệp còn lại trong hệ sinh thái 120 công ty này.