Triệt phá hơn 48.000 vụ án hình sự, bắt giữ hơn 3.900 đối tượng truy nã trong năm 2024

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo.

Cuộc họp báo do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì, với sự tham dự của nhiều lãnh đạo các cục, vụ thuộc Bộ Công an.

Thông tin về những kết quả nổi bật năm 2024, Bộ Công an cho biết, lực lượng CAND đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước hơn 2.300 báo cáo chiến lược về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia và bảo đảm ANTT, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển của đất nước.

Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trên các địa bàn và lĩnh vực trọng điểm, giải quyết căn cơ các vấn đề an ninh từ cơ sở; Đảm bảo tuyệt đối an toàn hơn 3.200 sự kiện quan trọng, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế.

Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 91,06%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Cùng với đó, các lực lượng đã phá hơn 48.000 vụ án hình sự, bắt giữ hơn 3.900 đối tượng truy nã ; phát hiện hơn 29.900 vụ, hơn 51.300 đối tượng phạm tội về ma túy; hơn 4.600 vụ, hơn 8.000 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế... Quá trình làm nhiệm vụ, có 6 cán bộ công an anh dũng hy sinh, 213 đồng chí bị thương.

Về xử lý hồ sơ hành chính cũng đạt tỷ lệ trực tuyến trên 98%; đẩy mạnh kiểm soát giao thông, đặc biệt xử lý vi phạm về nồng độ cồn, hình thành văn hóa "đã uống rượu, bia không lái xe".

Trình Quốc hội thông qua 08 dự án luật, trong đó có 06 luật do Bộ Công an chủ trì; Xây dựng các văn bản hướng dẫn luật, giải quyết hiệu quả nhiều vấn đề mới, phức tạp; Đẩy mạnh đối ngoại và hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của CAND Việt Nam trên trường quốc tế.

Đáng chú ý, năm 2024, lực lượng công an đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, nhân rộng mô hình "Công an phường kiểu mẫu"; xây dựng hơn 3.000 căn nhà cho người dân khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và gia đình chính sách.

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng tập trung thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường lực lượng tại cơ sở với hơn 18.000 cán bộ cấp xã; triển khai nhiều dự án trọng điểm như trụ sở Bộ Công an và Sân bay Gia Bình; xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà ở doanh trại cho công an cấp xã, đảm bảo điều kiện làm việc tốt nhất cho lực lượng.

Đại diện Bộ Công an cho biết, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an xác định khẩu hiệu hành động của năm 2025: "Gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng, xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.