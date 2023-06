Triệt phá "Hội thánh đức chúa trời mẹ" giữa Thủ đô

Sau một thời gian tạm lắng vì ảnh hưởng của COVID-19, gần đây "Hội thánh đức chúa trời mẹ" đã nhen nhóm hoạt động và chiêu mộ tín đồ trở lại ở một số địa phương như Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Huế… Không ít gia đình có người thân tham gia hội nhóm này, sau khi nhận nghe những lời tuyên truyền lệch lạc đã tan nát hạnh phúc gia đình, đập phá bàn thờ cúng tổ tiên, hay chối bỏ cha mẹ. Ngay tại Thủ đô Hà Nội, hội nhóm này cũng đã lén lút hoạt động trở lại với nhiều thủ đoạn ẩn mình.



Tại một tòa nhà chung cư nằm trên đường Phạm Hùng, ít ai biết rằng, bên trong khu chung cư hạng sang này lại có 1 sion - nơi cứ thứ 7 hàng tuần, rất nhiều tín đồ của "Hội thánh đức chúa trời mẹ" lại đến căn hộ B2405 làm lễ.

9h sáng, sau khi hàng chục người đã tề tựu đông đủ trong căn phòng nhỏ, những chiếc khăn voan trắng được đội lên, buổi lễ chính thức bắt đầu. Vẫn là những lời lẽ u tối được phát ra từ 1 người đàn ông Hàn Quốc, lẫn trong tiếng khóc của những đứa trẻ bị người thân đưa đến đây.

Theo quy định hiện nay, tất cả mọi hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo không được cơ quan chức năng cấp phép như "Hội thánh đức chúa trời mẹ" đều là hành vi vi phạm pháp luật.

Để dễ bề hoạt động, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, 3 đối tượng chủ chốt của "Hội thánh đức chúa trời mẹ" đã thuê căn hộ chung cư vài tháng nay với giá gần 15 triệu đồng 1 tháng để tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép.

Ngoài những luận điệu mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục như không được thờ cúng gia đình tổ tiên, không được kết hôn, sinh con… Hội nhóm này còn thường xuyên nói xấu hoạt động của các tổ chức tôn giáo đã được cấp phép hoạt động ở Việt Nam.

Những người trong căn phòng không hề biết rằng, mọi hoạt động tụ tập bất thường của họ đều đã bị cơ quan an ninh của Công an quận Nam Từ Liêm giám sát 24/24h qua hệ thống camera an ninh được trang bị trong tòa nhà. Sau khi xác định rõ hành vi của hội nhóm này, cơ quan chức năng đã mời chủ nhà lên làm việc.

Chị Đinh Thị Hải Quy - Chủ nhà cho biết: "Tôi cũng có hỏi bên thuê nhà làm gì thì họ nói họ bán hàng online. Có một lần tôi cũng có vào đó thì thấy không có biểu hiện gì lạ. Tôi thực sự mới biết tình hình vào ngày hôm qua, tôi có hỏi họ thì họ bảo họ không làm gì cả".

Biết đã bị phát hiện, ngay trong đêm qua, các thành viên của "Hội thánh đức chúa trời mẹ" đã vội vã sơ tán toàn bộ dụng cụ trang thiết bị phục vụ cho việc truyền đạo trái phép. Thậm chí, đến thời điểm này, chủ nhà cũng không thể liên lạc được với những người thuê nhà.

Trung tá Nguyễn Thị Tuyết - Phó đội trưởng Đội An ninh - Công an quận Nam Từ Liêm - Hà Nội cho biết: "Chúng tôi chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an phường, chính quyền địa phương để triệt xóa ổ nhóm này và triệt xóa triệt để, không để gây phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Hiện nay, tại căn hộ này không còn bất cứ hiện tượng gì liên quan đến sinh hoạt của "Hội thánh đức chúa trời mẹ". Chúng tôi vẫn đang có những biện pháp nghiệp vụ để tiếp tục theo dõi các đối tượng này".

Công an quận Nam Từ Liêm đã yêu cầu chủ nhà chấm dứt ngay hợp đồng thuê nhà đối với hội nhóm này. Đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi của các đối tượng cầm đầu để ngăn chặn triệt để, kiên quyết không để hội nhóm "Hội thánh đức chúa trời mẹ" tái diễn hoạt động trên địa bàn.

Việt Nam luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo và tạo điều kiện thuận lợi cho những tổ chức tôn giáo được cấp phép hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cũng kiên quyết đấu tranh với những hành vi núp bóng tôn giáo để làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục truyền thống.