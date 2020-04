Triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán 6 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam từ chiếc ô tô khả nghi

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa triệt phá, bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển, mua bán ma túy từ Campuchia về TP HCM.



Khoảng 22h ngày 5/4, lực lượng chức năng phát hiện 1 ô tô có biểu hiện nghi vấn chạy trên Quốc lộ 22B đoạn qua địa bàn phường An Tịnh, TX Trảng Bàng nên ra hiệu dừng xe.

Tại đây, công an phát hiện trên xe có 5kg ma túy tổng hợp. Làm việc với công an, Lưu Văn Duy (40 tuổi, quê Hải Phòng) cho hay đã nhận chở thê số ma túy trên cho 1 người tên Dương ở TP HCM.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an TP HCM khám xét nơi ở và bắt giữ các đối tượng Nguyễn Thanh Dương (37 tuổi) và Lê Việt Đức (32 tuổi). Tại nhà Dương, công an thu giữ 1 kg ma túy tổng hợp, 250 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Qua khai thác nhanh, các đối tượng thừa nhận đã mua ma túy từ Campuchia về Việt Nam để bán cho các con nghiện ở TP HCM.