Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào Đắk Lắk tiêu thụ

Sáng 28/1, Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 đối tượng trong đường dây đưa ma túy từ tỉnh Nghệ An vào TP Buôn Ma Thuột tiêu thụ lớn nhất từ trước đến nay.



Theo đó, 3 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Trần Thị La (53 tuổi, trú tại tỉnh Bắc Cạn); Nguyễn Bá Hải (35 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) và Trần Văn Phong (50 tuổi, trú tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột).

Hiện trường vụ vây bắt vận chuyển 1 bánh heroin.

Theo điều tra ban đầu, ngày 10/1, Phong liên hệ với La để mua 1 bánh heroin với giá 230 triệu đồng. Thời điểm này, La đang ở tại TP Buôn Ma Thuột và đã điện thoại cho một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch ở tỉnh Nghệ An đặt mua được 1 bánh heroin.

Sau đó, người lạ này thuê Hải vận chuyển ma túy vào TP Buôn Ma Thuột để giao cho La với giá tiền công là 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến khoảng 11h30’ ngày 13/1, khi các đối tượng vừa giao xong ma túy thì bị Công an TP Buôn Ma Thuột vây bắt.

Tiến hành khám xét nhà của Phong ở phường Ea Tam, lực lượng công an còn thu giữ thêm 4 gói nilon bên trong chứa gần 40g ma túy đá, 50 viên ma túy tổng hợp, 5 điện thoại di động.

Được biết, đây là vụ án ma túy lớn nhất từ trước đến nay được Công an TP Buôn Ma Thuột triệt phá.

Đối tượng Trần Thị La tại cơ quan công an.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay được triệt phá. Các đối tượng dùng nhiều chiêu thức để đối phó với công an như liên tục thay đổi sim điện thoại và dùng sim rác, chuyển tiền qua tài khoản...

Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

https://soha.vn/triet-pha-duong-day-van-chuyen-ma-tuy-tu-nghe-an-vao-dak-lak-tieu-thu-20220128110516127.htm