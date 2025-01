Triệt phá đường dây tội phạm quy mô lớn, bắt "bà trùm" 29 tuổi Trần Thị Thu Phương

Công an TP Nam Định, tỉnh Nam Định vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh, các đơn vị của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức gọi điện tư vấn, bán các gói liệu trình điều trị bệnh với quy mô lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trong toàn quốc.

Đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Trần Thị Thu Phương (sinh năm 1996, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Các đối tượng Trần Thị Thu Phương, Nguyễn Mạnh Trường, Nguyễn Thị Xuyên. Ảnh: Bộ Công an

Tháng 10/2021, Trần Thị Thu Phương thành lập Công ty TNHH NTA Group (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng. Cuối tháng 10/2021, công ty tuyển dụng thêm vợ chồng Nguyễn Thị Xuyên (sinh năm 1993), Đồng Văn Thiết, (sinh năm 1990), cùng trú tại huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Tháng 10/2022, Trần Thị Thu Phương giải thể về mặt thủ tục giấy tờ đối với Công ty TNHH NTA Group nhưng thực tế công ty và các nhân viên vẫn hoạt động bình thường.

Tháng 4/2023, Trần Thị Thu Phương chỉ đạo Đồng Văn Thiết là người đại diện pháp luật thành lập Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ NTA Group có địa chỉ tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Sau đó, Phương tiếp tục chỉ đạo Thiết liên tục thành lập 06 chi nhánh tại các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và các tỉnh Nam Định, Ninh Bình. Ngoài ra, Trần Thị Thu Phương còn thành lập 03 chi nhánh tại Thanh Hóa, Đồng Nai, Bắc Giang.

Công an thành phố Nam Định thu giữ hơn 400 thùng bìa carton chứa các loại thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Ảnh: Bộ Công an

Trần Thị Thu Phương là người cầm đầu, điều hành và quyết định mọi hoạt động của công ty và các chi nhánh. Dưới Phương là quản lý chi nhánh đến nhóm trưởng và nhân viên.

Nguyễn Mạnh Trường, chồng của Phương có vai trò chính là thu thập thông tin khách hàng là những người từng điều trị và sử dụng thuốc về xương khớp, gan, tóc, nám, tiểu đường, dạ dày... là những người có bệnh nền, bệnh trọng và đang điều trị thuốc lâu dài.

Nguyễn Thị Xuyên trực tiếp điều hành 4 chi nhánh tại Nam Định, Ninh Bình, Đà Nẵng, Nha Trang. Xuyên cùng Phương soạn thảo kịch bản lừa đảo cho các nhân viên học thuộc. Nhân viên được Xuyên tuyển chọn đều có tuổi đời rất trẻ, không có kiến thức chuyên môn về y dược và khám, chữa bệnh; không am hiểu về công dụng của các loại thuốc điều trị và thực phẩm chức năng.

Một số loại thực phẩm chức năng, mỹ phẩm được Công ty NTA thổi phồng thành thuốc trị bệnh. Ảnh: Bộ Công an

Sau khi học thuộc kịch bản tư vấn, nhân viên sẽ giả danh người làm việc tại các trung tâm điều trị nám da, tiểu đường, xương khớp, gan, tóc, dạy dày... gọi điện hỏi thăm tình hình bệnh của khách hàng rồi chào mời mua các liệu trình điều trị bằng sản phẩm của Công ty NTA.

Nhân viên tư vấn thổi phồng tác dụng điều trị bệnh của các loại thực phẩm chức năng, mỹ phẩm để lừa người bệnh mua các gói liệu trình với giá trị cao gấp nhiều lần giá trị thật của sản phẩm. Các gói liệu trình chính là các hộp thực phẩm chức năng, mỹ phẩm hoàn toàn không có tác dụng trị bệnh.

Nhân viên liên tục gọi điện, hứa hẹn chính sách bảo hành, cam kết hoàn trả lại tiền đến 80% nếu không hiệu quả; các gói ưu đãi tặng quà như tặng ghế massage trị giá cả chục triệu đồng, có bác sỹ đến tận nhà khám bệnh... để dụ dỗ, lừa người bệnh mua tiếp các gói liệu trình.

Càng lừa được nhiều khách hàng, nhân viên tư vấn càng được hưởng phần trăm hoa hồng. Khi khách hàng đã mua nhiều liệu trình và sử dụng không hiệu quả, muốn được hoàn lại tiền hoặc hết khả năng thanh toán, Công ty NTA sẽ cắt liên lạc và không thực hiện như đã cam kết.

Với chiêu thức lừa đảo này, trung bình mỗi tháng các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 30 tỷ đồng. Nhiều người bệnh cả tin đã vay nợ hàng trăm triệu đồng để mua gói liệu trình của Công ty NTA; mất tiền, mắc nợ nhưng bệnh thì không thuyên giảm.

Sau một thời gian điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các đối tượng; đầu tháng 1/2025, Công an TP Nam Định đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh kế hoạch phá án.

Ngày 6/1/2025, 08 Tổ công tác với hơn 100 trinh sát viên, điều tra viên của Công an TP Nam Định và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh với sự hỗ trợ của Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an đã đồng loạt khám xét trụ sở Công ty NTA tại Hà Nội và chi nhánh tại các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Đà Nẵng, Nha Trang và khám xét nơi ở của các đối tượng có liên quan.

Qua đó, thu giữ tổng cộng 80 máy vi tính, 79 điện thoại di động, 01 Ipad, 11 ô tô, 12 con dấu, hơn 400 thùng bìa carton chứa các loại thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thẻ bảo hành và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Công an TP Nam Định đã làm việc với hơn 130 đối tượng có liên quan. Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố 40 bị can về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”. Hiện Công an thành phố Nam Định đã chuyển vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo người dân khi có bệnh hãy tin tưởng các cơ sở khám bệnh được cấp phép, không cả tin nghe theo những lời mời chào, dụ dỗ không được kiểm chứng trên mạng để sập bẫy đối tượng lừa đảo.