Triệt phá đường dây sản xuất hàng giả Made in Vietnam

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Bộ Công an, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả Made in Vietnam quy mô lớn tại Trung Quốc.

Đường dây này do Bùi Đắc Hùng, thường trú tại Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh làm đầu mối, phối hợp với một số đối tượng người Trung Quốc, tổ chức sản xuất keo dán giả nhãn hiệu Apollo Silicone tại Trung Quốc. Sau đó mang về Việt Nam để tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố. Kiểm tra kho hàng đầu tiên tại Uông Bí, cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ gần 30.000 tuýp keo giả.

Hiện, lực lượng công an đang tiến hành kiểm tra các kho hàng khác tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và Thái Bình, phát hiện một lượng cực lớn hàng giả nhưng chưa kiểm đếm.

Apollo Silicone là nhãn hiệu keo dán của doanh nghiệp Việt đã được bảo hộ độc quyền trong nước nên cơ quan công an đã thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng trong trường hợp khẩn cấp để xử lý về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.