Triệt phá đường dây mua bán vũ khí ‘nóng’, thu hơn 500 khẩu súng

Ngày 7/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng , bắt 43 đối tượng.

Theo công an, sau thời gian điều tra, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự ( Công an Hà Tĩnh ) phát hiện đường dây buôn bán vũ khí quy mô lớn qua mạng xã hội do các đối tượng hình sự cộm cán, liều lĩnh cầm đầu. Nhóm đối tượng này còn cấu kết với các những kẻ bán vũ khí ở nước ngoài như Campuchia, Lào, Trung Quốc.

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây buôn vũ khí nóng.

Trong đó, Vũ Anh Tú (SN 1993) và Vũ Tiến Phát (SN 1997, cùng trú tỉnh Ninh Bình); Mai Văn Đông (SN 1992, trú tỉnh Tây Ninh); Lê Cương (SN 1998, trú tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thanh Tiên (SN 1993, trú tỉnh Hậu Giang); Trần Quốc Cường (SN 2001, trú TP Hồ Chí Minh) được xác định là nhóm đối tượng cầm đầu, hoạt động đường dây mua bán vũ khí quân dụng .

Quá trình hoạt động, nhóm này móc nối, lôi kéo nhiều người khác tại các tỉnh, thành phố trên cả nước làm “chân rết”. Nhóm này sau đó lên các hội nhóm trên mạng xã hội, thu mua các loại súng quân dụng trôi nổi không rõ nguồn gốc, các loại súng có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng rồi mua thêm các linh kiện để hoàn thiện.

Khi có sản phẩm, các đối tượng sử dụng tài khoản ảo trên các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Facebook, Zalo, các hội nhóm kín và công khai trên mạng xã hội để quảng cáo, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ kèm theo số điện thoại không chính chủ để người mua có nhu cầu liên hệ.

Khi có khách đặt mua, nhóm này yêu cầu chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng . Nhận tiền, các đối tượng tháo rời, chia nhỏ linh kiện, gửi chuyển phát nhanh theo nhiều hình thức đến người mua để tránh cơ quan công an phát hiện.

Nhóm đối tượng cầm đầu đường dây bị bắt giữ.

Đầu tháng 11, Công an tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt triển khai 15 tổ công tác, phối hợp với công an 15 tỉnh, thành trên cả nước tiến hành khởi tố, bắt giữ 43 đối tượng, trong đó có 11 đối tượng có tiền án, tiền sự, liên quan đến đường dây buôn bán vũ khí. Khám xét nơi ở người liên quan, lực lượng chức năng thu giữ 532 khẩu súng các loại, gần 37.000 viên đạn các loại, 2 quả lựu đạn cùng nhiều tang vật khác.



Công an xác định, quá trình hoạt động, nhóm này đã bán hơn 1.000 khẩu súng các loại trên khắp các tỉnh thành trong nước và bán cho các đối tượng ở Lào, Campuchia.

Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra.