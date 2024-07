Ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an huyện Như Thanh đã chủ trì và phối hợp với Công an xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang điều tra, làm rõ và bắt giữ Đào Duy Tùng (sinh năm 2000, ở thôn Phú Hòa, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ trái phép. Đồng thời thu giữ nhiều dao, kiếm các loại cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Thanh phát hiện Đào Duy Tùng livestream quảng cáo rao bán các loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và linh kiện, phụ kiện của các loại vũ khí trên nền tảng mạng xã hội tiktok nên đã lập chuyên án đấu tranh.

Đào Duy Tùng và số vũ khí, hung khí nguy hiểm thu giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 1 tháng tập trung điều tra xác minh, ngày 17/7/2024, Công an huyện Như Thanh đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Đảo Duy Tùng ở thôn Phú Hòa, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Qua khám xét, lực lượng Công an đã thu giữ 11 dao, kiếm các loại; 7 đèn pin chích điện; 15 gậy ba khúc (baton); 13 binh xịt hơi cay; 8 kim chích điện; 3 súng bắn điện; 2 móc khóa chích điện cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Đào Duy Tùng khai nhận, khoảng cuối tháng 6/2024, Tùng đã ra khu vực chợ cửa khẩu Móng Cái mua vũ khí, công cụ hỗ trợ gồm kìm điện, súng bắn điện, đèn pin chích điện, gậy chích điện, gậy ba khúc, bình xịt cay và các loại dao, kiếm...

Sau đó, sử dụng tài khoản tiktok để liveatream bán kiếm lời và sử dụng tài khoản zalo "Gg" để liên lạc, giao dịch, trao đổi với người mua.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, mỗi lần gửi hàng, Tùng đều lấy tên người gửi khác nhau. Hình thức thanh toán là "Ship cod", nghĩa là nhận hàng mới giao tiền. Khi bưu cục chuyển hàng nhận được tiền sẽ gọi điện vào số điện thoại của Tùng để thông báo cho Tùng đến nhận tiền.

Với thủ đoạn trên, Đào Duy Tùng đã thực hiện giao dịch khoảng 10 đơn hàng, nhưng mới gửi 1 đơn hàng, còn 9 đơn hàng chưa kịp gửi thì bị phát hiện bắt giữ.

Hiện Công an huyện Như Thanh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.