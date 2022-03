Triệt phá đường dây mại dâm "kiều nữ - đại gia"

Ngỡ vớ "Hậu" Tây, té ra trai chuyển giới

Cuối tháng 1 đầu tháng 2-2022, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục CSHS (Bộ Công an) triệt phá một đường dây mại dâm tinh vi, xuyên quốc gia. Dưới trướng "tú ông" là nhiều gái bán dâm "hạng sang", có cả những cô gái người nước ngoài sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của các quý ông hám của lạ.

Theo chỉ huy Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng CSHS), khoảng cuối năm 2021 Cơ quan công an phát hiện một đường dây mại dâm chuyên nghiệp có cái tên rất kêu là "kiều nữ và đại gia".

Tổ chức điều tra, Cơ quan công an phát hiện các đối tượng trong đường dây thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram... để kết nối giữa gái bán dâm, "tú ông" và khách hàng "lên đơn", tìm bãi đáp.

Kẻ cầm đầu đường dây lập hẳn một website có tên "daigia..." chuyên đăng tải những bức hình bắt mắt của gái bán dâm để chào hàng. Đối tượng còn quảng cáo đường dây hoạt động bí mật, kín đáo và an toàn.

Các đối tượng thường chọn bãi đáp là những căn hộ cao cấp hoặc homestay tại những khu du lịch sang trọng. Điều này khiến việc đánh án gặp nhiều khó khăn.

Hình ảnh các cô gái bán dâm trên trang web do Đặng Văn Nhân điều hành.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hà Nội, Phòng CSHS đã lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh. Giữa tháng 1-2022 nhiều tổ công tác của Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục CSHS bất ngờ ập vào kiểm tra tại một biệt thự (nằm ở khu đô thị Xanh Villas, huyện Thạch Thất, Hà Nội) và một căn hộ cao cấp trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tại hai địa điểm trên, Cơ quan công an phát hiện 3 cặp đôi đang hoạt động mua bán dâm.



Cụ thể, tại biệt thự thuộc khu đô thị Xanh Villas, Cơ quan công an bắt quả tang Đ.D.C (40 tuổi) và V.Đ.M (32 tuổi cùng trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) là khách mua dâm. Hai gái bán dâm là N.M.C (23 tuổi, trú tại xã Dương Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và L.T.T (24 tuổi, trú tại xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). Tại căn hộ của tòa Pan Horizon ở quận Cầu Giấy, công an phát hiện khách mua dâm là P.M.T (33 tuổi, trú tại xã Đông Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và Brian Johnnel (38 tuổi, trú tại đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy - quốc tịch Philippines) là gái bán dâm.

Ngay sau đó, một tổ công tác đã nhanh chóng di chuyển đến tỉnh Thái Bình và tiến hành tạm giữ Đặng Văn Nhân (33 tuổi, thường trú tại xã Minh Quang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) - là đối tượng đứng ra môi giới cho các cặp đôi trên. Qua khám xét, lực lượng chức năng cũng phát hiện và thu giữ vật chứng gồm hàng chục điện thoại di động, nhiều tập tài liệu có hình ảnh của gái mại dâm quảng cáo trên mạng internet, hàng trăm tin nhắn thỏa thuận mua bán dâm của các đối tượng có liên quan... Tại Cơ quan công an, sau những phút quanh co chối tội thì cuối cùng "tú ông" đã phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đặng Văn Nhân lập các tài khoản mạng xã hội nhằm quảng cáo gái bán dâm.

Theo lời khai của các đối tượng, đầu tháng 1-2022, qua mạng xã hội, Nhân nhận được "order" (đơn hàng) từ một số thanh niên, trung niên yêu cầu chuẩn bị "hàng ngon" để đi du lịch (tour). Nhân đã kết nối Đ.D.C và V.Đ.M cho hai gái bán dâm 23, 24 tuổi đi tour tại Thạch Thất trong 3 ngày với giá 15 triệu đồng/người/ngày.

Tổng cộng số tiền hai "đại gia" phải chi trong 3 ngày "vui vẻ" là 90 triệu đồng. Trong đó C. đã chuyển khoản đặt cọc cho Nhân 10 triệu đồng.Sau khi kết thúc hợp đồng, đại gia sẽ phải thanh toán nốt cho hai gái bán dâm số tiền 80 triệu đồng còn lại.Gái bán dâm sẽ trích lại cho Nhân 30% tiền "hoa hồng" (trong đó sẽ trừ đi số tiền 10 triệu đồng "tú ông" đã cầm trước đó).



Cùng thời điểm, Nhân cũng tiến hành môi giới cho "gái" bán dâm Brian J. (quốc tịch Phillippines) với anh P.T.M, do M. yêu cầu được vui vẻ với gái "Tây". "Tú ông" quảng cáo đây là "hoa hậu" trong list (danh sách gái bán dâm) của anh ta. Do dịch COVID-19 ít khách nên mới "sale off" (khuyến mại, hạ giá).

Một điều khá hài hước là cả "tú ông" lẫn khách hàng đều không biết Brian J. vốn là người chuyển giới. Cách đây nhiều năm Brian J. đã đi phẫu thuật chuyển giới, kết hợp thẩm mỹ từ giới tính nam sang nữ. Sau đó cô ta hoạt động bán dâm tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, trước khi đến Việt Nam. Brian J. cũng chụp khá nhiều bức ảnh hot để Nhân đăng lên website, đồng thời cũng là "hàng chủ lực" để Nhân câu kéo những vị khách sính hàng ngoại. Để được một lần vui vẻ với gái Tây, khách phải trả 5 triệu đồng.Sau đó, Brian J. sẽ chuyển lại cho Nhân 30% phí môi giới.

Hiện, Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đặng Văn Nhân về hành vi "Môi giới mại dâm", đồng thời điều tra mở rộng vụ án.

"Tú ông" Đặng Văn Nhân.

Mở phòng VIP để môi giới bán dâm



Có lẽ, trước khi đường dây môi giới mại dâm "kiều nữ - đại gia" bị triệt phá thì Đặng Văn Nhân vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ bởi cuộc sống sang chảnh của anh ta. Dù không có việc làm ổn định, song nhiều năm nay "tú ông" vẫn xài điện thoại xịn, thường xuyên "check in" tại những địa điểm sang trọng, đắt tiền. Ít ai biết Nhân là ông trùm của một đường dây mại dâm.

Theo tài liệu điều tra từ Cơ quan công an, đầu năm 2020 Nhân nảy sinh ý tưởng kinh doanh bằng việc kết nối gái bán dâm với những quý ông rửng mỡ. Do biết chút ngoại ngữ và nắm được nhu cầu hám của lạ của nhiều đại gia, Nhân thiết lập đường dây mại dâm khá bài bản, có cả gái ta, gái Tây. "Các anh cứ xem menu (thực đơn), em xin phục vụ hàng chuẩn. Đảm bảo ngon miệng, kín đáo" - Nhân khẳng định với khách hàng qua các tin nhắn chat.

Để có được nguồn hàng phong phú - thông qua các mối quan hệ xã hội - "tú ông" gạ gẫm, rủ rê nhiều cô gái lười làm, thích ăn chơi vào nhóm của mình. Nhân cất công tìm kiếm và rủ rê một số cô gái mang quốc tịch Phillipines, Brazil... ở Việt Nam rồi gạ gẫm tham gia đường dây bán dâm. Các cô gái được yêu cầu mặc đồ hở hang rồi chụp những bức hình nóng bỏng, thậm chí quay cả clip khêu gợi rồi gửi cho Nhân. Từ đó, Nhân đưa hình ảnh, thông tin của các cô gái bán dâm lên website với những lời quảng cáo rất hấp dẫn. Ai cũng được Nhân quảng cáo là sinh viên năm nhất, ngây thơ, chân chất... Rồi "uy tín, kín đáo số 1 Hà Nội", "sẵn sàng phục vụ mọi nơi mọi lúc, tại nhà"...

Bên cạnh đó, Nhân tích cực tham gia các hội nhóm trên mạng xã hội để tiếp cận những cô gái trẻ, có nhan sắc, sau đó đặt vấn đề môi giới đi khách. Tùy theo sắc đẹp, trình độ của mỗi người mà đưa ra giá bán dâm khác nhau. Trung bình, khách mua dâm phải trả số tiền từ 2 triệu đến 10 triệu đồng/lượt mua dâm. Muốn ngủ qua đêm với gái bán dâm, khách phải trả từ 4 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Nếu khách mua dâm có nhu cầu đi tour (đi du lịch dài ngày cùng khách) thì giá trung bình sẽ là 15 triệu đồng/người/ngày.

Để tìm kiếm khách hàng, Nhân dùng nhiều sim điện thoại rác để lập các nhóm qua mạng xã hội Zalo, Telegram có tên "Hà Nội chuyên cung cấp gái PGA và Gà Tây" đăng tải các thông tin gái bán dâm người nước ngoài và gái bán dâm người Việt Nam tại Hà Nội.

Ngoài thu nhập từ giao dịch của gái bán dâm, Nhân còn kiếm tiền bằng phí phòng VIP.

Sau mỗi thương vụ thành công, gái bán dâm phải trả cho Nhân số tiền từ 500 ngàn đồng đến 6 triệu đồng/vụ.Nếu khách thanh toán chuyển tiền mua bán dâm cho Nhân, Nhân sẽ chuyển lại cho gái bán dâm thông qua hình thức chuyển khoản. Nhân cũng có thêm một khoản gia tăng thu nhập khác là thu phí cho những quý ông có nhu cầu vào các phòng (room) VIP trên mạng. Khách nào muốn được vào các room này để có thông tin ảnh thật, số đo các vòng, kỹ năng, địa điểm phục vụ... của gái bán dâm sẽ phải đóng phí là 500 ngàn đồng/tháng. Tiền phí có thể sẽ được chiết khấu sau mỗi lần mua dâm.



Để đối phó với lực lượng chức năng, Đặng Văn Nhân chỉ giao dịch môi giới với khách mua dâm và gái bán dâm qua nhiều số điện thoại di động rác cùng tài khoản mạng xã hội.Nhân lập một tài khoản ngân hàng mang tên Đào Văn Huy, chuyên nhận tiền của khách mua dâm. Từ tài khoản này, Nhân sẽ chuyển lòng vòng sang nhiều tài khoản khác nhằm che giấu khoản tiền phạm pháp.

Đồng thời, Nhân cũng lợi dụng các ứng dụng mạng xã hội trực tuyến bảo mật cao như Telegram, Zalo, Facebook... để liên lạc trao đổi môi giới và xóa toàn bộ lịch sử nhắn tin sau khi giao dịch thành công, thường xuyên di chuyển chỗ ở... Khách liên hệ với gái bán dâm qua số điện thoại mà "tú ông" đưa cho phải đọc password (mật khẩu) "daigiakieunu" thì mới nhận được hồi âm. Nhân còn thông báo "không phục vụ các bác quá già, trên 60 tuổi".

Cũng theo chỉ huy Phòng CSHS, hoạt động môi giới mại dâm của "tú ông" Đặng Văn Nhân rất tinh vi, khó phát hiện. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và được sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Cục CSHS, Bộ Công an, Phòng CSHS đã khám phá thành công chuyên án, không để tội phạm lợi dụng công nghệ cao hoạt động tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố.