Ngày 19-11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh, khởi tố 13 bị can về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép hàng cấm.

Đối tượng Lê Thái Hà cùng tang vật

Lực lượng công an thu giữ 200 gram ma túy tổng hợp các loại, 1 khẩu súng và 15 viên đạn, 13,5 kg pháo nổ, 3 xe ô tô cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo tài liệu điều tra, đối tượng chính trong đường dây này là Lê Thái Hà (SN 1994, trú tại tổ 2, khu Vàng Danh 4, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh). Hà từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích và bị TAND TP Uông Bí (cũ) xử phạt 5 năm 6 tháng tù. Năm 2019, chấp hành xong hình phạt, trở về địa phương, Hà thường xuyên quan hệ với các đối tượng có tiền án, tiền sự về ma túy tại địa bàn TP Hạ Long, Cẩm Phả và Móng Cái (cũ). Mặc dù không có công việc ổn định nhưng Hà có nhiều bất minh về tài sản, trong đó đã xây nhà, mua ô tô mới.

Kết quả xác minh ban đầu xác định Lê Thái Hà có hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án 368D để đấu tranh với đường dây này.

Do bản thân từng có tiền án nên thủ đoạn của Hà rất tinh vi, thường xuyên thay đổi chỗ ở và sử dụng nhiều phương tiện trong quá trình di chuyển. Đặc biệt, đối tượng này thường xuyên mang theo "hàng nóng" để sẵn sàng tấn công lại lực lượng công an nếu bị truy bắt.

Vào hồi 13 giờ ngày 13-11, tại khu vực phố Giếng Đồn, thuộc tổ 7, khu Trần Hưng Đạo 1, phường Hồng Gai, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Lê Thái Hà cùng 2 túi ma túy, 1 khẩu súng quân dụng và 15 viên đạn, trong đó có 6 viên trong hộp tiếp đạn.

Tiến hành khám xét chỗ ở và 2 xe ô tô của Hà tại nhà trọ thuộc khu Trung Lương, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng công an thu giữ thêm 3 túi ma túy tổng hợp, 9 hộp pháo nổ có trọng lượng 13,5 kg.

Điều tra mở rộng chuyên án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ, khởi tố 13 bị can về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép hàng cấm (pháo nổ). Lực lượng công an đã thu giữ 200 gram ma túy tổng hợp các loại, 1 khẩu súng và 15 viên đạn, 13,5 kg pháo nổ, 3 xe ô tô, 39 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục đấu tranh mở rộng án.