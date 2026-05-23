HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Triệt phá đường dây ma túy 'khủng' ở Đà Lạt, thu giữ nhiều loại ma túy mới

Thái Lâm
|

Từ một vụ sử dụng ma tuý nhỏ lẻ, Công an tỉnh Lâm Đồng lần theo dấu vết, triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh hoạt động tại Đà Lạt và thu giữ khoảng 1kg Ketamine cùng nhiều loại ma túy mới.

Ngày 23/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã triệt phá thành công một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh trên địa bàn Đà Lạt và thu giữ số lượng lớn ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Hoà (bên trái) và Trung tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, chuyên án được mở rộng từ vụ bắt giữ Lê Hoàng Anh Tuấn tại một căn phòng trong hẻm đường Phan Đình Giót (phường Cam Ly - Đà Lạt) vào ngày 27/1. Sau đó, Tuấn bị khởi tố về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Từ quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng xác định phía sau Tuấn là một đường dây ma túy có quy mô lớn, do Trương Ngọc Hòa (SN 1991, quê Ninh Bình) cầm đầu. Sau nhiều tháng theo dõi, đến giữa tháng 5/2026, ban chuyên án xác định nhóm này vừa đưa một lượng lớn ma túy về Đà Lạt để tiêu thụ nên triển khai đồng loạt các mũi trinh sát.

Sáng 19/5, lực lượng công an đột kích một phòng trọ trên đường Cao Thắng (phường Lang Biang - Đà Lạt) và bắt giữ Nguyễn Đức Thiện (SN 2005, quê xã Lâm Hà). Từ lời khai của đối tượng, công an tiếp tục khám xét căn nhà số 42A Cao Thắng, bắt quả tang Lê Nhật Huy (SN 1995) và Trịnh Đức Phong (SN 2004) đang có hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an Lâm Đồng thu giữ khoảng 1kg Ketamine tại hiện trường.

Cùng thời điểm, lực lượng công an cũng giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trương Ngọc Hòa và Trịnh Thành Trung (SN 1992, quê TP.Cần Thơ) tại một căn nhà thuê trên đường Tô Vĩnh Diện (phường Cam Ly - Đà Lạt). Khám xét các địa điểm liên quan, công an thu giữ khoảng 1kg ma túy Ketamine, 20 viên thuốc lắc, 37 gói ma túy 'nước vui', hơn 51 triệu đồ cùng nhiều tài liệu phục vụ hoạt động phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, 'nước vui' là dạng ma túy pha trộn mới, có tính chất độc hại và đang xuất hiện trong giới trẻ thời gian gần đây. Hiện Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng để tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Tags

Công an tỉnh Lâm Đồng

Trương Ngọc Hoà

phường Lang Biang

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

Danh tính đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh

01:02
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại