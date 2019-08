Triệt phá đường dây gái gọi cao cấp do "má mì" Cúc cầm đầu

Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP. Hà Nội và Công an tỉnh Hải Dương triệt phá đường dây môi giới mại dâm dưới hình thức gái gọi cao cấp.



Người bị bắt giữ là Nguyễn Thị Cúc (SN 1989, quê Hà Nam, hiện trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).



Theo đó, đêm 27/8, khi phát hiện Cúc thỏa thuận với 2 khách mua dâm và điều 2 gái bán dâm từ Hà Nội về Hải Dương "mây mưa" với khách tại khách sạn T.A. trên địa bàn TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương), lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.

Kiểm tra hành chính tại 2 phòng của khách sạn trên, công an bắt quả tang 2 cặp đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm nên đã tiến hành lập biên bản.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên thành khẩn khai nhận về hành vi mua bán dâm, giá mua dâm đối với mỗi cô gái này là 20 triệu đồng/1 lượt.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành bắt giữ "tú bà" Nguyễn Thị Cúc và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này.

Với đường dây do Cúc cầm đầu, phải là khách sang và là chỗ thân quen hoặc có người giới thiệu thì Cúc mới bắt mối.



Cúc thường rất cảnh giác, nếu mối nào cảm thấy không an toàn thì không điều "đào" đến.

"Hàng" được Cúc tuyển chọn lọt vào mắt mình phải là những cô gái cao khoảng trên 1m7, thân hình nóng bỏng, mặt đẹp, da trắng, có độ tuổi thông thường từ 18 đến 25.

Đường dây này hoạt động chủ yếu trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh có khu du lịch, nghỉ mát.