Ngày 28/5, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt phá một đường dây hoạt động đòi nợ kiểu “xã hội đen” núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, đường dây do Vũ Hoàng Long (SN 1984, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) cầm đầu. Năm 2020, Long thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Mua bán nợ Song Long, đặt trụ sở tại phường Tân Sơn Nhất, TPHCM.

Trước đó, Long từng điều hành một công ty dịch vụ đòi nợ thuê. Sau khi pháp luật cấm hoạt động đòi nợ thuê, đối tượng chuyển sang mô hình “mua bán nợ” nhằm che giấu hoạt động đòi nợ trái pháp luật.

Cơ quan điều tra xác định công ty này tổ chức hoạt động bài bản với các bộ phận như “pháp chế”, “thu hồi nợ”, chăm sóc khách hàng, kế toán và kỹ thuật. Các đối tượng được phân công nhiệm vụ cụ thể từ tiếp nhận hồ sơ, xác minh thông tin người vay, theo dõi tài sản đến trực tiếp tổ chức đòi nợ. Toàn bộ quá trình được quản lý thông qua phần mềm nội bộ.

Đáng chú ý, các “hợp đồng mua bán nợ” thực chất chỉ là vỏ bọc nhằm hợp thức hóa hoạt động đòi nợ thuê. Công ty không bỏ tiền mua lại khoản nợ mà chỉ thỏa thuận ăn chia phần trăm trên số tiền thu hồi được, dao động từ 25% đến 55%. Ngoài ra, khách hàng còn phải đóng phí thẩm định hồ sơ hàng chục triệu đồng.

Tang vật thu được từ vụ án.

Để gây áp lực với người vay, các nhóm của Công ty Song Long thường sử dụng nhiều ô tô dán logo doanh nghiệp, kéo theo từ 2 đến 5 người mặc đồng phục, có hình xăm đến nhà riêng, nơi làm việc hoặc cơ sở kinh doanh của con nợ. Các đối tượng tụ tập đông người, lớn tiếng đòi nợ, đeo bám nhiều ngày, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và cuộc sống của bị hại.

Công khai đòi nợ kiểu "xã hội đen"

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2020 đến nay, công ty này đã ký khoảng 400 - 500 hợp đồng “mua bán nợ”, thu hồi hơn 100 tỷ đồng và hưởng lợi khoảng 15 - 20 tỷ đồng.

Điển hình, trong vụ việc xảy ra tại Phòng khám đa khoa Anh Dũng ở phường Tân Thới Hiệp, do phát sinh tranh chấp hơn 5 tỷ đồng, cuối năm 2024 một người đã ký hợp đồng với Công ty Song Long để “bán nợ”. Sau đó, nhiều nhóm của công ty liên tục kéo đến nhà riêng và phòng khám của người bị đòi nợ để gây sức ép.

Các đối tượng dựng xe trước cửa phòng khám, tụ tập đông người, tự ý đi lại trong khu vực khám chữa bệnh, lớn tiếng gây áp lực, thậm chí yêu cầu người dân không vào khám bệnh nhằm hạ uy tín cơ sở này.

Ngoài ra, nhóm đòi nợ còn nhiều lần ép buộc vợ chồng bị hại ký xác nhận khoản nợ hơn 5,17 tỷ đồng và cam kết trả tiền theo yêu cầu của công ty. Dù nhiều lần bị công an địa phương mời làm việc, nhắc nhở nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục đeo bám, theo dõi sinh hoạt của gia đình bị hại trong thời gian dài.

Ở một vụ việc khác tại phường Đông Hưng Thuận, nhóm của Công ty Song Long cũng thường xuyên kéo đông người đến nhà riêng và kho hàng của một phụ nữ để uy hiếp tinh thần, tuyên bố sẽ “đi đâu theo đó” cho đến khi trả nợ, khiến nạn nhân hoang mang, ảnh hưởng đến việc kinh doanh và cuộc sống gia đình.

Khám xét nơi làm việc của Vũ Hoàng Long, lực lượng công an thu giữ nhiều CPU máy tính, hồ sơ pháp lý, hợp đồng mua bán nợ, sổ sách thu chi, gần 200 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều ô tô phục vụ hoạt động đòi nợ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 17 đối tượng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Một số đối tượng khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Công an TPHCM nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, lợi dụng mô hình doanh nghiệp để che giấu hành vi cưỡng ép, đòi nợ trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng liên quan.

Qua vụ việc, Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi phát sinh tranh chấp dân sự, vay mượn tài sản cần thực hiện thông qua cơ quan tố tụng, hòa giải hoặc thi hành án theo đúng quy định pháp luật; tuyệt đối không thuê các tổ chức, cá nhân sử dụng hình thức uy hiếp tinh thần, tụ tập đông người để đòi nợ trái pháp luật.