Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu sản xuất, chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên các ứng dụng Telegram, Viber để liên lạc, trao đổi và giao dịch.

Tang vật của chuyên án

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Số lượng lớn các loại đạn

Ngày 18/4, Công an tỉnh Hà Tĩnh huy động 50 cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Ninh Bình.

Đây là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước tới nay mà Công an Hà Tĩnh triệt phá liên quan đến sản xuất, mua bán vũ khí

Ba kẻ bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đức Hiệp (SN 1990, trú phường Duyên Hải, tỉnh Lào Cai), Sầm Văn Thuyên (SN 1985, trú xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và Phạm Văn Tuấn (SN 1990, trú xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình).

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 65 thân súng tự chế; 6 khẩu súng hơi nén PCP; 1 khẩu súng bắn đạn ghém cùng 20 viên đạn ghém; 10kg đạn chì; hơn 21,8kg chì thành phẩm dùng để sản xuất đạn; máy ép cùng bộ khuôn chế tạo đạn chì; máy tiện mini phục vụ gia công linh kiện nòng súng; máy bơm hơi dùng để nạp khí cho súng PCP cùng hàng trăm linh kiện, phụ kiện liên quan như ống giảm thanh, báng súng, hộp tiếp đạn, ống bọc nòng và nhiều chi tiết lắp ghép khác.

Đối tượng Nguyễn Đức Hiệp Cùng tang vật

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với các đối tượng về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 2 khẩu súng hơi PCP, 10kg đạn chì, 60 ống giảm thanh cùng nhiều linh kiện liên quan;

Đồng thời lực lượng chức năng triệu tập, đấu tranh và áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 6 đối tượng khác, gồm: Trần Minh Đức (SN 1996, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình), Đỗ Cao Thành (SN 1991, trú xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ), Phùng Văn Sỹ (SN 1986, trú xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) cùng 3 đối tượng trú tại Hà Tĩnh.

Ba đối tượng Trần Minh MInh Đức; Đỗ Cao Thành và Trần Minh Sỹ bị Công an bắt giữ. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Ngày 6/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng này về hành vi “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.