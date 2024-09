Ngày 9/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an thị xã Điện Bàn, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Công an TP.HCM… triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá cùng tang vật. (Ảnh: C.A)

Cơ quan chức năng bắt giữ 5 đối tượng gồm: Phạm Văn Vĩnh (SN 1992, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Nguyễn Văn Quang (SN 1985, trú huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Dương Vũ Hồ Em (SN 1990, trú quận Bình Tân, TP.HCM), Nguyễn Trọng Tấn (SN 1987, trú huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Quốc Cường (SN 1979, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo kết quả điều tra, Phạm Văn Vĩnh liên hệ một đối tượng ở nước ngoài (không rõ lai lịch) lấy tài khoản cá cược Master GJD20F với hạn mức tín dụng 200.000 điểm và tài khoản cá độ bóng đá Spo từ Dương Hồ Vũ Em với hạn mức tín dụng 100.000 điểm để tổ chức cá cược bóng đá.

Từ tài khoản này, Vĩnh chia nhỏ thành 11 tài khoản đại lý cấp dưới rồi giao cho Quang, Cường, Tấn quản lý để tổ chức cho các đại lý cấp thấp hơn, các “con bạc” tại khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận tham gia cá cược.

Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, thông qua Webside cá cược 2bong.com và các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Telegram, Viber để trao đổi, liên lạc.

Với thủ đoạn hoạt động trên, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trích xuất dữ liệu điện tử, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 200 tỷ đồng.

Quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 1 khẩu súng, 5 viên đạn của Phạm Văn Vĩnh; 9 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 12 triệu đồng tiền mặt, hơn 7.000 trang tài liệu và một số đồ vật có liên quan.