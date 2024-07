Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an các tỉnh Quảng Ngãi, Lâm Đồng triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, công an phát hiện nhóm đối tượng ở các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Lâm Đồng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên các trang mạng. Trong đó, có trang web bong88.com.

8 đối tượng bị bắt giữ có liên quan đến đường dây đánh bạc (Ảnh: CACC)

Vào ngày 11/7, 8 tổ công tác ở nhiều tỉnh thành đồng loạt tấn công, bắt giữ 8 đối tượng gồm Trần Đình Thắng (44 tuổi), Đoàn Quốc Hoàng (37 tuổi), cùng trú TP Tuy Hoà; Lê Văn Pháp (31 tuổi), Lê Nguyễn Việt Thịnh (33 tuổi), cùng trú huyện Phú Hoà; Nguyễn Khắc Đại (42 tuổi), Nguyễn Khánh Ninh (40 tuổi), cùng trú huyện Tuy An; Trương Minh Khang (28 tuổi), trú thị xã Đông Hoà và Nguyễn Văn Lợi (31 tuổi), trú TP Đà Nẵng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Trần Đình Thắng và Đoàn Quốc Hoàng cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc trên.

Trần Đình Thắng (trái) và Đoàn Quốc Hoàng (phải) tại cơ quan công an

Từ đầu tháng 5/2024 cho đến khi bị lực lượng công an triệt phá, đường dây cá độ bóng đá trên đã giao dịch đánh bạc qua tài khoản với số tiền ước tính lên đến khoảng 1.000 tỷ đồng.

Quá trình bắt, khám xét, lực lượng công an tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện dùng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Hiện, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án Tổ chức đánh bạc và đánh bạc; khởi tố 3 bị can về tội Tổ chức đánh bạc, 5 bị can còn lại về tội Đánh bạc.