Ngày 9/7, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về các tội Mua bán người, Mua bán người dưới 16 tuổi; một bị can khác bị khởi tố về tội Tổ chức mại dâm.

Bị ép làm nhân viên quán hát và theo dõi, giám sát 24/24

Theo điều tra ban đầu, đường dây mua bán người hoạt động tại Hà Nội và Bắc Ninh do Nguyễn Văn Phẩm (38 tuổi, trú tại Hà Nội) cầm đầu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự đã phát hiện nhiều tụ điểm trá hình dưới vỏ bọc kinh doanh karaoke, nhà trọ nuôi "nhân viên".

Đối tượng Nguyễn Văn Phẩm (đứng thứ 2 từ phải qua) cùng đồng phạm. (Ảnh: HM).

Trước đó, chiều 30/5, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh đồng loạt đột kích các điểm kinh doanh karaoke, tụ điểm hoạt động mại dâm, khu nhà trọ trong đường dây, giải cứu 52 nhân viên, trong đó có tới 20 người dưới 16 tuổi.

Các nạn nhân bị giam giữ, ép phục vụ khách, bị kiểm soát chặt chẽ, không được tự do đi lại.

Sau đợt truy bắt, công an triệu tập Nguyễn Văn Phẩm cùng các đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Văn Thành (35 tuổi), Vũ Hoàng Nam (32 tuổi), Vương Đình Tính (32 tuổi, chủ quán karaoke Bon Bon), Trần Văn Hùng (tức Hùng "Cổn", 24 tuổi), Nguyễn Tiến Hùng (tức Hùng "Thạch Sùng", 29 tuổi), Lê Văn Đạt (30 tuổi) và Nông Quốc Dự (33 tuổi, chủ quán karaoke và tụ điểm mại dâm Victory tại Bắc Ninh).

Quá trình điều tra cho thấy, từ đầu năm 2023, Nguyễn Văn Phẩm đã mở quán karaoke XO tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh (Hà Nội cũ) làm cơ sở ban đầu cho hoạt động phạm tội.

Khi có nhu cầu về nhân viên nữ phục vụ quán hát, Phẩm tuyển dụng thêm nhiều cô gái, thiếu nữ ở các địa phương trên cả nước. Từ đó, Phẩm "nuôi" 29 nhân viên nữ, trong đó có 12 trường hợp người dưới 16 tuổi.

Đặc biệt, Phẩm còn "mua" các thiếu nữ từ các đầu mối khác với giá hàng chục triệu đồng, sau đó ép họ viết giấy vay nợ để khống chế và dùng nhiều thủ đoạn để họ không thể trả hết nợ, phải ở lại làm tại quán dưới sự quản lý, giám sát của Lê Văn Đạt...

Hàng ngày, Phẩm yêu cầu các nữ nhân viên phải mặc áo, váy ngắn, hở hang để phục vụ khách. Khi khách yêu cầu và bo tiền, nhân viên phải bỏ quần áo, cho khách đụng chạm vùng nhạy cảm.

Phẩm và các đối tượng cũng kiểm soát, khống chế, buộc nhân viên phải nghe lời; hạn chế đi lại, vui chơi; sinh hoạt, ăn ở tập trung tại khu nhà trọ biệt lập.

Riêng với nhân viên dưới 16 tuổi, Phẩm bố trí cho ở khu riêng biệt nhằm tránh cơ quan chức năng phát hiện.

Khu "nhà giam lỏng" này được các đối tượng xây dựng có cổng sắt, thường xuyên khóa, lắp đặt hệ thống camera giám sát và phân công người theo dõi 24/24h, cửa cổng chỉ mở khi nhân viên đến quán karaoke đi làm và trở về. Các nhân viên muốn ra khỏi nhà trọ thì phải xin phép Phẩm và Đạt.

Trở thành những "món hàng" mua bán và bị ép bán dâm

Trong quá trình điều tra chuyên án, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi của Nguyễn Văn Thành khi tuyển dụng nữ nhân viên phục vụ tại các quán karaoke ở tỉnh Bắc Ninh.

Các cô gái bị ép làm nhân viên quán hát karaoke hoặc bán dâm.

Thành sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin tuyển dụng nữ làm việc trong các nhà hàng với lời mời gọi hấp dẫn về thu nhập cao. Tuy nhiên, thực chất đây là chiêu trò nhằm lừa các cô gái trẻ vào làm việc tại cơ sở do Thành điều hành, sau đó ép họ rót bia, kích dục cho khách, thậm chí buộc bán dâm.

Những nạn nhân không chấp nhận đều bị hành hung hoặc bị bán sang các quán karaoke khác như món hàng. Một trong các điểm mà Thành đưa người đến là karaoke Victory do Nông Quốc Dự làm chủ. Tại đây, ngày 30/5, lực lượng chức năng bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Tiến Hùng được xác định là kẻ chuyên cung cấp nhân lực nữ cho các tụ điểm karaoke. Hùng lên mạng làm quen, kết bạn với những cô gái có nhu cầu tìm việc, sau đó lừa bán họ cho các chủ quán, bắt làm nhân viên phục vụ với đủ hình thức bóc lột.

Ngoài việc tuyển trực tiếp, Hùng còn mua lại các nữ nhân viên từ quán karaoke khác, giam giữ và điều đi phục vụ tại nhiều cơ sở ở khu vực huyện Đông Anh (cũ), TP Hà Nội. Những nạn nhân phản kháng sẽ bị đánh đập hoặc tiếp tục bị bán sang nơi khác để Hùng thu lợi.

Trong quá trình điều tra chuyên án, cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi của Nguyễn Văn Thành khi tuyển dụng nữ nhân viên phục vụ tại các quán karaoke ở tỉnh Bắc Ninh.

Thành sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin tuyển dụng nữ làm việc trong các nhà hàng với lời mời gọi hấp dẫn về thu nhập cao. Tuy nhiên, thực chất đây là chiêu trò nhằm lừa các cô gái trẻ vào làm việc tại cơ sở do Thành điều hành, sau đó ép họ rót bia, kích dục cho khách, thậm chí buộc bán dâm.

Những nạn nhân không chấp nhận đều bị hành hung hoặc bị bán sang các quán karaoke khác như món hàng. Một trong các điểm mà Thành đưa người đến là karaoke Victory do Nông Quốc Dự làm chủ. Tại đây, ngày 30/5, lực lượng chức năng bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Cũng với thủ đoạn tương tự, Nguyễn Tiến Hùng được xác định là kẻ chuyên cung cấp nhân lực nữ cho các tụ điểm karaoke. Hùng lên mạng làm quen, kết bạn với những cô gái có nhu cầu tìm việc, sau đó lừa bán họ cho các chủ quán, bắt làm nhân viên phục vụ với đủ hình thức bóc lột.

Ngoài việc tuyển trực tiếp, Hùng còn mua lại các nữ nhân viên từ quán karaoke khác, giam giữ và điều đi phục vụ tại nhiều cơ sở ở khu vực huyện Đông Anh (cũ), TP Hà Nội. Những nạn nhân phản kháng sẽ bị đánh đập hoặc tiếp tục bị bán sang nơi khác để Hùng thu lợi.