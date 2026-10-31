Triển lãm "Thấu Nữ": 18 bức tranh của họa sĩ SN 1982 hé lộ góc khuất trong tâm hồn người phụ nữ

Bằng nét vẽ phóng khoáng, mảng màu đan xen và cách tạo hình chồng lớp, các tác phẩm của họa sĩ SN 1982 tái hiện chân thực những giằng xé, vui buồn cùng vô vàn trăn trở đời thường mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng từng trải qua.

Ngày 8/11 tới, họa sĩ Trần Lâm Bình sẽ giới thiệu 18 bức tranh độc bản tại triển lãm “Thấu Nữ”. Cùng lấy hình tượng người phụ nữ làm trung tâm, các tác phẩm không tập trung khắc họa vẻ đẹp ngoại hình mà đi sâu vào những trạng thái cảm xúc, ký ức và góc khuất trong đời sống nội tâm.

Giám tuyển Ngô Kim Khôi và họa sĩ Trần Lâm Bình (bên phải).

Các tác phẩm có tên gọi như “Sắc thể”, “Hiện thân”, “Mê cung”, “Ký ức”, “Đối thoại nội tâm”, “Khoảng tối”, “Trống vắng”, “Khoảng sáng”, “Ánh sáng trong tĩnh lặng”, “Song nữ”, “Giao cảm”, “Mẫu tử”... Mỗi cái tên gợi mở một trạng thái hoặc mối quan hệ khác nhau, từ những giằng co bên trong mỗi cá nhân đến sự kết nối giữa con người với nhau.

Trong tranh của Trần Lâm Bình, hình thể được thể hiện qua những nét vẽ phóng khoáng, các mảng màu đan xen và hình ảnh nhiều lớp. Thay vì tái hiện người phụ nữ theo những khuôn mẫu quen thuộc, họa sĩ lựa chọn cách thể hiện trực diện hơn, đặt nhân vật vào những trạng thái tâm lý khác nhau.

Tác phẩm "Mẫu tử"

Tác phẩm "Trống vắng"

Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi, người đảm nhiệm vai trò giám tuyển triển lãm, nhận xét: “Trong hội họa của Trần Lâm Bình, hình thể con người là nơi những cảm xúc, bản năng và trạng thái nội tâm va đập, phơi lộ. Anh không tìm cách làm dịu cảm xúc bằng một vẻ đẹp ước lệ mượt mà mà chọn đối diện trực tiếp với những góc khuất của con người bằng màu sắc, nhịp điệu và sự giải phóng hình thể.

Chính sự chân thật ấy tạo nên cá tính riêng cho tác phẩm. Giá trị của 'Thấu Nữ' nằm ở khả năng khơi mở đối thoại, để người xem nhìn thấy những gì hiện ra trên mặt toan, rồi tự hỏi về những gì đang diễn ra bên trong chính mình”.

Triển lãm hội họa Thấu Nữ của họa sĩ Trần Lâm Bình sẽ khai mạc vào 18h ngày 8/11, tại Không gian nghệ thuật V-Art Space, Hà Nội. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Tác phẩm đối thoại.

Họa sĩ Trần Lâm Bình sinh năm 1982 tại Quảng Bình, tốt nghiệp Thạc sĩ Mỹ thuật tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam năm 2013. Trước đó, anh từng theo học và giảng dạy mỹ thuật tại Đại học Huế.

Qua nhiều năm thực hành nghệ thuật, anh đã tham gia nhiều triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm trong và ngoài nước, bao gồm sự kiện quốc tế Florence Biennale tại Ý năm 2019. Những dự án gần đây của anh như Hồn Nghệ (2025) hay triển lãm trải nghiệm Thấu (2026) đều thể hiện sự kiên trì đuổi theo đề tài con người và đời sống nội tâm.