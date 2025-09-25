Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 sắp bắt đầu: Đây là những hoạt động nổi bật của ngày đầu

Ngày 1 tháng 10 năm 2025 đánh dấu sự khởi đầu hoành tráng của Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc với chuỗi hoạt động hội thảo đa dạng và chuyên sâu. Từ sáng sớm đến tận chiều, các diễn đàn thảo luận diễn ra liên tục ở nhiều không gian khác nhau, tạo nên một "hệ sinh thái tri thức" hoàn chỉnh xoay quanh chủ đề đổi mới sáng tạo.

Mở màn cho chuỗi sự kiện là Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025 diễn ra từ 8h00 đến 11h00 tại Hội trường Đổi mới sáng tạo với quy mô 1200 đại biểu. Sự kiện mang chủ đề "Đổi mới sáng tạo - Khơi thông nguồn lực - Bứt phá năng suất - Dẫn dắt phát triển" thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam về vai trò then chốt của đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế.

Tại đây, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phát biểu khai mạc, tiếp theo là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Tài chính về "Nguồn lực cho Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số", nhấn mạnh cam kết tài chính của Nhà nước cho lĩnh vực này. Điểm nhấn của buổi lễ là phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Song song với triển lãm chính, từ 10h00 đến 13h00, phòng Hội thảo tầng 2 cánh A sẽ diễn ra Họp báo SEMIExpo, một sự kiện truyền thông quan trọng giới thiệu về triển lãm thiết bị và công nghệ bán dẫn. Hoạt động này không chỉ cung cấp thông tin cho báo chí mà còn tạo cầu nối giữa cộng đồng truyền thông và ngành công nghiệp bán dẫn đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

Buổi chiều mở ra với ba hoạt động hội thảo quan trọng diễn ra đồng thời, thể hiện sự đa dạng và phong phú của nội dung triển lãm. Tại Hội trường Đổi mới sáng tạo, Diễn đàn Chính sách Đổi mới sáng tạo từ 14h00 đến 17h00 sẽ tập trung vào việc thảo luận các định hướng chính sách và khung pháp lý để thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo. Diễn đàn do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với cộng đồng doanh nghiệp, hứa hẹn sẽ đưa ra những kiến nghị thiết thực cho việc hoàn thiện hành lang pháp lý.

Đồng thời, tại Sảnh tầng 4, VNEI Summit 2025 diễn ra từ 13h30 đến 17h00 với chủ đề về hợp tác quốc tế trong thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong các trường đại học và cao đẳng. Summit này đặc biệt quan trọng trong việc kết nối hệ thống giáo dục đại học với hoạt động đổi mới sáng tạo, tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các đại diện từ các trường đại học hàng đầu trong nước và quốc tế sẽ chia sẻ kinh nghiệm và mô hình hợp tác hiệu quả.

Không kém phần quan trọng, từ 14h30 đến 16h00 tại Tầng 2 cánh A, hội thảo "Phát triển hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam" sẽ đi sâu vào một trong những ngành công nghệ chiến lược được Chính phủ đặc biệt quan tâm. Với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành và đại diện từ các tập đoàn công nghệ lớn, hội thảo này sẽ thảo luận về roadmap phát triển ngành bán dẫn Việt Nam, từ đào tạo nhân lực đến xây dựng chuỗi cung ứng và thu hút đầu tư.

Sơ đồ Tầng 1 với 73 gian hàng. Khu A1 sẽ là nơi trưng bày của 30 startup tiêu biểu, khu B1 là nơi trưng bày của 20 doanh nghiệp, tập đoàn lớn, Viện/Trường tiêu biểu, khu C1 là nơi trưng bày của 20 Doanh nghiệp, Hiệp hội, Viện/Trường. Trong đó Khu đặc biệt là nơi trưng bày của 3 Doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.

Điều đáng chú ý là cách thức tổ chức các hoạt động hội thảo trong ngày khai mạc đã thể hiện sự chuyên nghiệp và tối ưu hóa không gian. Việc bố trí đồng thời nhiều sự kiện ở các khu vực khác nhau không chỉ tận dụng tối đa cơ sở vật chất mà còn tạo điều kiện cho các đại biểu có thể lựa chọn tham gia các hoạt động phù hợp với lĩnh vực quan tâm. Sự kết nối chặt chẽ giữa các hoạt động cũng được thể hiện qua việc nhiều diễn giả và chuyên gia tham gia vào nhiều phiên thảo luận khác nhau, tạo ra sự liên kết và tương tác tích cực.

Sơ đồ tầng 2 với khu C2 là nơi trưng bày của 31 gian hàng tiêu chuẩn dành cho hoạt động STEM, và một số doanh nghiệp đổi mới sáng tạo các lĩnh vực tài chính ngân hàng, quỹ đầu tư. Ngoài ra đây cũng là nơi trưng bày của một số Hiệp hội công nghệ và gian hàng của một số quốc gia.

Bên cạnh các hoạt động hội thảo chuyên sâu, ngày khai mạc cũng có Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam và các hoạt động trải nghiệm STEM diễn ra suốt từ 8h00 đến 17h00. Đặc biệt, Vietnam Mobility Festival cũng được tổ chức song song, tạo nên một không gian trải nghiệm phong phú về các giải pháp giao thông thông minh và bền vững.

Thông qua chuỗi hoạt động hội thảo đa dạng trong ngày đầu tiên, Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 không chỉ đơn thuần là nơi trình diễn các sản phẩm công nghệ mà còn là diễn đàn quan trọng để thảo luận chiến lược, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng mạng lưới hợp tác. Sự kết hợp hài hòa giữa các cấp độ từ chính sách vĩ mô đến ứng dụng cụ thể, từ hợp tác quốc tế đến phát triển trong nước đã tạo nên một ngày khai mạc thực sự ý nghĩa và định hướng cho toàn bộ chương trình triển lãm trong 10 ngày tiếp theo.