Triển lãm Quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025: Nơi hội tụ tài năng và công nghệ, khẳng định vị thế đất nước trên bản đồ đổi mới toàn cầu

Trong bối cảnh Việt Nam vươn lên hạng 44/132 trong Chỉ số đổi mới toàn cầu 2024, tăng 2 bậc so với năm trước, Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 hứa hẹn là sự kiện quan trọng đánh dấu cột mốc mới trong hành trình xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Diễn ra từ 1-10 tháng 10 năm 2025 tại NIC Hòa Lạc, sự kiện này không chỉ trình diễn thành tựu công nghệ mà còn là cầu nối quan trọng giữa tài năng Việt Nam với thế giới.

Đặc biệt, triển lãm năm nay mang ý nghĩa sâu sắc khi là một trong những hoạt động chính để hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động vào tháng 10 năm 2024.

Theo ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), sự kiện này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trở thành động lực chính cho sự phát triển của đất nước. Từ khi được tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2021, triển lãm đã không ngừng mở rộng quy mô và tầm ảnh hưởng, với năm 2025 dự kiến thu hút hàng chục nghìn người tham gia.

Việc tổ chức triển lãm tại khuôn viên hiện đại của NIC Hòa Lạc thể hiện vai trò trung tâm của cơ sở này trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia. Sau 6 năm hoạt động từ khi thành lập theo Quyết định 1269 của Thủ tướng Chính phủ năm 2019, NIC đã khẳng định vị thế là đầu mối kết nối toàn hệ sinh thái. Từ "ý tưởng trên giấy", NIC nhanh chóng trở thành cầu nối quan trọng giữa startup, doanh nghiệp, viện trường và cơ quan quản lý trong nền kinh tế tri thức.

Thành công nổi bật của NIC là thu hút các tập đoàn công nghệ lớn như Meta, Google, Nvidia, Qualcomm đầu tư nghiên cứu phát triển tại Việt Nam. Những hoạt động hợp tác này không chỉ mang tính chất nghi thức mà đã được cụ thể hóa thành các dự án nghiên cứu phát triển thiết thực, thúc đẩy các ngành công nghệ trọng tâm của đất nước.

Triển lãm 2025 tập trung giới thiệu những thành tựu và tiềm năng trong 9 lĩnh vực trọng tâm mà NIC đã xác định để ưu tiên phát triển: sản xuất thông minh, đô thị thông minh, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, nội dung số, an ninh mạng, công nghệ y tế, và công nghệ hydrogen xanh.

Những lĩnh vực này nằm trong 11 ngành công nghệ chiến lược do Thủ tướng ban hành, thể hiện sự đồng bộ trong việc phân bổ nguồn lực. Sự lựa chọn này dựa trên việc đánh giá toàn diện về năng lực đội ngũ, quy mô thị trường và khả năng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, nhằm tránh dàn trải nguồn lực nhưng vẫn tạo được đột phá rõ ràng.

Điều làm nên sự khác biệt của triển lãm chính là tầm nhìn vượt ra ngoài việc đơn thuần trình diễn sản phẩm. Ông Vũ Quốc Huy nhấn mạnh rằng đây còn là diễn đàn kết nối các đối tác trong và ngoài nước, tạo "sân chơi" thực thụ để doanh nghiệp trong nước tiếp cận các đối tác lớn thế giới. Thông qua triển lãm, các startup Việt Nam sẽ có cơ hội trao đổi về cơ hội hợp tác, mở rộng dự án nghiên cứu phát triển và thu hút đầu tư kinh doanh, biến ý tưởng thành hiện thực.

Thông điệp quan trọng nhất mà triển lãm muốn truyền tải chính là niềm tin vào sức mạnh sáng tạo của người Việt Nam. Qua nhiều năm tiếp xúc với các chuyên gia, nhà khoa học từ nhiều thế hệ, ông Vũ Quốc Huy nhận thấy người Việt có chung những đức tính quý báu: tinh thần sáng tạo, vượt qua thử thách, và dám nghĩ dám làm.

Đặc biệt, người Việt Nam thể hiện phẩm chất xuất sắc trong các ngành khoa học kỹ thuật, đây chính là lợi thế lớn của đội ngũ tri thức trẻ. Nếu có cơ hội đào tạo và tiếp cận công nghệ tiên tiến, họ hoàn toàn có thể trở thành chuyên gia giỏi và đóng góp to lớn cho đất nước.

Thông điệp trung tâm mà NIC muốn gửi đến cộng đồng khởi nghiệp, giới khoa học và người dân thông qua triển lãm này là "đổi mới sáng tạo không còn là đặc quyền của phòng thí nghiệm hay các tập đoàn tỷ đô".

Ngược lại, đó đang trở thành nhịp đập hàng ngày trong mọi ngóc ngách của đời sống, từ sinh viên khởi nghiệp với ý tưởng giản dị đến chuyên gia Việt kiều trở về góp sức nâng tầm quốc gia. Ông Vũ Quốc Huy khẳng định rằng người trẻ Việt Nam với đức tính sáng tạo, dám nghĩ dám làm sẽ là những người ươm mầm cho các hạt giống phát triển thành thành quả tốt đẹp trong tương lai.

Với 9 ngày diễn ra liên tục, Triển lãm đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 không chỉ là một sự kiện mà là cam kết dài hạn. Thông qua triển lãm, NIC hy vọng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với đối tác trong và ngoài nước, cụ thể hóa thành các giải pháp và dự án đổi mới sáng tạo hiệu quả hơn. Các kế hoạch mở rộng sang các lĩnh vực trọng tâm khác như sản xuất thông minh, năng lượng hydrogen xanh, công nghệ y tế cũng sẽ được thảo luận tại triển lãm.

Triển lãm 2025 sẽ là minh chứng sinh động cho việc làm thế nào để mỗi sáng kiến dù nhỏ vẫn có cơ hội thành hình, làm thế nào để đất nước có đủ hệ sinh thái niềm tin cho tài năng Việt nở rộ. Đây chính là câu trả lời thực tế cho việc biến sức sáng tạo của mỗi cá nhân thành sức mạnh của dân tộc, tạo động lực mới cho đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 hứa hẹn sẽ là dấu mốc quan trọng, không chỉ khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ đổi mới toàn cầu mà còn mở ra chương mới trong hành trình xây dựng đất nước thông minh, sáng tạo và bền vững. Với tinh thần "từ ý tưởng bình dị có thể biến thành sức mạnh dân tộc", triển lãm sẽ là nơi hội tụ của những ai tin tưởng vào sức mạnh sáng tạo Việt Nam.