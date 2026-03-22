Triển lãm ô tô Bangkok 2026 trước giờ G: Land Cruiser FJ, Ranger, Hilux và hàng loạt xe hot chờ về Việt Nam, gian Nissan quyết giấu bài tới phút cuối

Thanh Linh |

Triển lãm ô tô Bangkok International Motor Show 2026 (BIMS 2026) đang trong quá trình gấp rút hoàn thiện khu vực triển lãm.

Theo thông tin từ ban tổ chức, triển lãm ô tô Bangkok International Motor Show 2026 (BIMS 2026) dự kiến thu hút hơn 1,6 triệu lượt khách, quy tụ 45 hãng/thương hiệu xe cùng nhiều mẫu xe điện và công nghệ mới, phản ánh rõ xu hướng chuyển dịch của ngành ô tô khu vực.

BIMS năm nay có sự hiện diện của 37 thương hiệu ô tô và 8 thương hiệu xe máy. Ít nhất 10 mẫu xe mới sẽ ra mắt, trong đó phần lớn là xe điện và các dòng xe sử dụng năng lượng thay thế. Mặc dù đã có mặt ở Thái Lan, song do còn mới không đủ đảm bảo tổ chức được một không gian trải nghiệm rộng rãi, Wuling không có gian hàng chính thức như những hãng khác. Tuy nhiên, hãng cho biết vẫn hiện diện tại triển lãm để gặp gỡ với các thương hiệu khác tại đây.

Đáng chú ý, sự kiện lần này ghi nhận sự xuất hiện lần đầu của nhiều thương hiệu tại một triển lãm lớn ở Thái Lan như Chery, Lepas, Firefly, Forthing và Tesla. Điều này cho thấy sức hút của khu vực Đông Nam Á đang trở thành điểm nóng mới của xe điện.

Năm nay, địa điểm tổ chức vẫn là Impact Challenger (Hall 1–3) và Impact Forum Hall 4, thuộc khu phức hợp Impact Arena, Exhibition and Convention Center, Muang Thong Thani, Bangkok, Thái Lan. Triển lãm được tổ chức từ ngày 23/3/2026 đến 5/4/2026, và nay các khu vực trưng bày đã dần thành hành và bố trí các mẫu xe hot nhất của từng hãng muốn giới thiệu tới người dùng trong thời gian tới.

Toyota là một trong những hãng xe bán chạy nhất khu vực. Do đó, sự quan tâm chú ý ở gian hàng này là không hề nhỏ. Tâm điểm năm nay dự kiến sẽ tập trung vào chiếc Land Cruiser FJ - hay còn được gọi là "tiểu" Land Cruiser. Dự kiến sẽ về Việt Nam vào cuối năm nay, mẫu xe này có thể được định vị nằm giữa Corolla Cross và Fortuner về giá bán, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV khung gầm rời có kích thước linh hoạt hơn các dòng Land Cruiser truyền thống.

Ở gian hàng Ford, sự chú ý dự kiến sẽ đổ dồn về Ranger Wildtrak phiên bản cập nhật với những thay đổi đáng chú ý về cấu hình. Ngoại hình của mẫu xe trưng bày tại Thái Lan trùng khớp hoàn toàn với những hình ảnh rò rỉ tại trung tâm kiểm tra khí thải ở Việt Nam hồi đầu năm. Điều này củng cố khả năng đây chính là phiên bản sắp được giới thiệu tới khách hàng trong nước thời gian tới.

Tâm điểm của gian hàng Hyundai sẽ là Stargazer mới. Mẫu xe này đã ra mắt ở Thái Lan song chưa công bố giá bán. Thông tin này dự kiến được công bố tại BIMS 2026. Theo kế hoạch, mẫu xe này cũng sẽ sớm đến Việt Nam ngay sau triển lãm.

Trong khi đó, mẫu xe mà người Việt chú ý nhất tại gian hàng Suzuki có lẽ là eVitara - từng được trưng bày ở Việt Nam song chưa có thông tin về ngày mở bán chính thức.

Như mọi khi, gian hàng của Honda luôn có sự kết hợp cả ô tô và xe máy. Mặc dù Honda đã quyết định dừng phát triển dàn xe điện gồm Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV và Acura RSX EV nhưng chủ yếu do những khó khăn ở thị trường Bắc Mỹ. Trong khi đó, hãng dường như chưa từ bỏ dòng xe này ở thị trường Đông Nam Á. Bằng chứng là sự xuất hiện của xe điện tại gian hàng của Honda tại BIMS 2026.

Đáng chú ý, trong khi hầu hết các gian hàng đã hé lộ phần nào diện mạo, khu vực của Nissan lại rất bí ẩn khi vẫn quây kín mít. Điều này cho thấy dường như Nissan sẽ tung ra những mẫu xe hot với kỳ vọng lật ngược những thông tin không mấy vui vẻ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, trước đó hãng cũng từng hé mở sẽ giới thiệu công nghệ e-Power mới trên hai mẫu xe Serena và Kicks, đồng thời mang cả Almera mới xuất hiện ở khu vực Nam Mỹ về Đông Nam Á.

Cũng như năm ngoái, các hãng xe Trung Quốc chiếm số lượng đông đảo tại BIMS 2026 này.

Dàn xe sang cũng gấp rút vào vị trí để chờ ngày mở cửa chính thức.

Các thương hiệu siêu xe, siêu sang những năm gần đây không còn rầm rộ như vài năm trước, nhưng vẫn có một vài cái tên nổi bật đến từ Aston Martin, Rolls-Royce.



