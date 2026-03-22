Triển lãm ô tô Bangkok 2026 trước giờ G: Land Cruiser FJ, Ranger, Hilux và hàng loạt xe hot chờ về Việt Nam, gian Nissan quyết giấu bài tới phút cuối

Đáng chú ý, sự kiện lần này ghi nhận sự xuất hiện lần đầu của nhiều thương hiệu tại một triển lãm lớn ở Thái Lan như Chery, Lepas, Firefly, Forthing và Tesla. Điều này cho thấy sức hút của khu vực Đông Nam Á đang trở thành điểm nóng mới của xe điện.
Toyota là một trong những hãng xe bán chạy nhất khu vực. Do đó, sự quan tâm chú ý ở gian hàng này là không hề nhỏ. Tâm điểm năm nay dự kiến sẽ tập trung vào chiếc Land Cruiser FJ - hay còn được gọi là "tiểu" Land Cruiser. Dự kiến sẽ về Việt Nam vào cuối năm nay, mẫu xe này có thể được định vị nằm giữa Corolla Cross và Fortuner về giá bán, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV khung gầm rời có kích thước linh hoạt hơn các dòng Land Cruiser truyền thống.
Trong khi đó, mẫu xe mà người Việt chú ý nhất tại gian hàng Suzuki có lẽ là eVitara - từng được trưng bày ở Việt Nam song chưa có thông tin về ngày mở bán chính thức.
Như mọi khi, gian hàng của Honda luôn có sự kết hợp cả ô tô và xe máy. Mặc dù Honda đã quyết định dừng phát triển dàn xe điện gồm Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV và Acura RSX EV nhưng chủ yếu do những khó khăn ở thị trường Bắc Mỹ. Trong khi đó, hãng dường như chưa từ bỏ dòng xe này ở thị trường Đông Nam Á. Bằng chứng là sự xuất hiện của xe điện tại gian hàng của Honda tại BIMS 2026.
Đáng chú ý, trong khi hầu hết các gian hàng đã hé lộ phần nào diện mạo, khu vực của Nissan lại rất bí ẩn khi vẫn quây kín mít. Điều này cho thấy dường như Nissan sẽ tung ra những mẫu xe hot với kỳ vọng lật ngược những thông tin không mấy vui vẻ trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, trước đó hãng cũng từng hé mở sẽ giới thiệu công nghệ e-Power mới trên hai mẫu xe Serena và Kicks, đồng thời mang cả Almera mới xuất hiện ở khu vực Nam Mỹ về Đông Nam Á.
Cũng như năm ngoái, các hãng xe Trung Quốc chiếm số lượng đông đảo tại BIMS 2026 này.
Dàn xe sang cũng gấp rút vào vị trí để chờ ngày mở cửa chính thức.