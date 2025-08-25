Triển lãm nghệ thuật Vu Lan: Hoa sen và hành trình ký ức

Trong khuôn khổ Đại lễ Vu Lan 2025, Công viên Tưởng niệm Thiên Đức tổ chức hai triển lãm đặc biệt: Triển lãm Tranh Hoa Sen và Triển lãm “15 năm Thiên Đức” . Đây là lời tri ân bằng văn hóa và nghệ thuật, đồng thời đánh dấu chặng đường 15 năm kiến tạo và phát triển của Thiên Đức.

Điểm nhấn chương trình là Triển lãm Tranh Hoa Sen với những tác phẩm của họa sĩ Hoàng Hương Giang – người sáng lập dòng tranh Phúc Âm trên chất liệu giấy dó và màu khoáng thiên nhiên.

Mỗi bức Sen Phúc Âm được ví như một “khúc thánh ca thị giác”, mang đến cảm giác chữa lành và an yên. Họa sĩ chia sẻ: “Với tôi, sen là biểu tượng của ánh sáng và sự thuần khiết giữa cuộc đời nhiều bụi bặm. Tôi mong tác phẩm có thể trao gửi một giá trị văn hóa – tinh thần – thẩm mỹ như món quà an lành dành cho cộng đồng.”

Một số tác phẩm của họa sĩ Hoàng Hương Giang sẽ xuất hiện trong triển lãm

Song song cùng nghệ thuật, triển lãm “Hành trình 15 năm Thiên Đức” tái hiện chặng đường phát triển của công viên tưởng niệm từ vùng đất nguyên sơ đến không gian văn minh, nhân văn, nơi hàng nghìn gia đình gửi gắm niềm tin và ký ức. Triển lãm được thực hiện qua hình ảnh, tư liệu và câu chuyện của chính những gia đình đã đồng hành suốt 15 năm qua.

Đại diện Thiên Đức cho biết : “Hai triển lãm song hành không chỉ đánh dấu cột mốc 15 năm, mà còn là lời tri ân dành cho cộng đồng đã cùng viết nên hành trình ấy – để mỗi tác phẩm, mỗi kỷ niệm trở thành một phần ký ức chung.”