Triển lãm Nga-Trung: Quần áo in câu nói của ông Putin đang bán chạy nhất

Hoàng Vân
|

Quần áo in câu nói của Tổng thống Nga Putin đang trở thành mặt hàng bán chạy nhất tại Hội chợ triển lãm Nga-Trung lần thứ 10 diễn ra tại Cáp Nhĩ Tân.

Hội chợ Triển lãm Nga - Trung lần thứ 10 diễn ra tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.

Theo bà Natalia Virtuozova, Tổng Giám đốc Trung tâm Quốc gia Rossiya, quần áo in những câu nói của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang rất được khách tham quan triển lãm ưa chuộng.

"Trong vài giờ đầu tiên, chúng ta có thể thấy mặt hàng bán chạy nhất là quần áo in những câu nói của tổng thống Nga.

Người mua đầu tiên là một người đàn ông Trung Quốc. Ông ấy đã mua một chiếc áo nỉ có câu nói "Chúng ta nhất định phải hướng tới tương lai"", bà Virtuozova nói.

Bà Natalia Virtuozova nhấn mạnh, chỉ có Trung tâm Quốc gia Rossiya mới có quyền in các phát ngôn của nguyên thủ quốc gia kèm chữ ký cá nhân của ông.

Các mặt hàng in tiếng Nga đã trở nên rất được ưa chuộng bởi người mua Trung Quốc đến nỗi phái đoàn Nga lo ngại nguồn hàng nhập khẩu sẽ bị thiếu hụt.

Bên cạnh quần áo, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ chất lượng cao của Nga đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ khách tham quan triển lãm.

Như người đứng đầu Trung tâm Quốc gia Rossiya đã lưu ý, các sản phẩm của Orenburg, Pavlovo Posad và khăn lụa hiện đại đang bán rất chạy, cũng như những con búp bê lắc độc đáo, đắt tiền làm bằng lông chồn của một nhà sản xuất ở Evenki.

Sự thành công của mô hình cửa hàng bách hóa cao cấp đã thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp Trung Quốc, với đại diện của một trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh đề xuất mở một địa điểm tương tự tại thủ đô Trung Quốc.

Bà Virtuozova cũng chia sẻ kế hoạch mở rộng trung tâm quốc gia.

Theo bà, một chi nhánh của tổ chức, cùng với một cửa hàng bách hóa, sẽ được khai trương vào năm 2028 trên đảo biên giới Bolshoy Ussuriysky ở vùng Khabarovsk, khu vực đang được Nga và Trung Quốc cùng phát triển.

Ngoài ra, một tòa nhà mới dành riêng cho Trung tâm Quốc gia Rossiya, với mô hình đang được trưng bày tại triển lãm Cáp Nhĩ Tân, sẽ khai trương tại trung tâm Moscow vào ngày 4/11/2029.

Hội chợ triển lãm Trung Quốc - Nga lần thứ 10 đang diễn ra từ ngày 17 đến 21/5/2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc.

Sự kiện thu hút hơn 1.500 doanh nghiệp đến từ 46 quốc gia, tập trung vào các lĩnh vực như thương mại, điện tử xuyên biên giới và du lịch.

Theo TASS
