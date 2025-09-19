Triển lãm 80 năm Thành tựu Đất nước: Hành trình nhìn lại, khát vọng bay xa

Những ngày đầu tháng 9, mọi nẻo đường dẫn vào Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đều tấp nập xe cộ, dòng người từ khắp nơi đổ về. Trong bầu không khí hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, triển lãm Thành tựu Đất nước: “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đã trở thành điểm đến hàng đầu của người dân cả nước và du khách thập phương.

Triển lãm Thành tựu Đất nước: “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” không chỉ là cầu nối quá khứ và hiện tại mà còn phản ánh khát vọng phát triển bền vững của dân tộc trong tương lai.

Trên diện tích gần 260.000 m² với hơn 230 gian hàng, triển lãm quy tụ 28 bộ, ngành, 34 địa phương cùng hơn 110 doanh nghiệp, giới thiệu thành tựu trên 180 lĩnh vực: từ công nghiệp, quốc phòng, y tế, văn hóa, du lịch cho đến các sản phẩm OCOP. Toàn bộ không gian được chia thành ba phân khu chính: Phân khu trưng bày khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy; Phân khu ngoài trời tại các sân Đông, Tây, Nam, Bắc; và Phân khu triển lãm quốc tế cùng 12 ngành công nghiệp văn hóa tại Nhà triển lãm Khối A. Mỗi phân khu là một mảnh ghép sống động, góp phần khắc họa chặng đường phát triển toàn diện của đất nước qua 80 năm.

Theo thống kê, đến hết ngày 5/9, lượng khách đến triển lãm đã vượt mốc 5 triệu người. Trước sự quan tâm đặc biệt của người dân và hiệu ứng lan tỏa sau sự kiện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kéo dài triển lãm đến ngày 15/9, thêm 10 ngày so với kế hoạch ban đầu.

Trong bức tranh đa sắc ấy, phân khu “Khát vọng bầu trời” là một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc. Không gian này vừa mang giá trị thẩm mỹ, vừa biểu trưng cho khát vọng vươn cao của dân tộc. Đến đây, khách tham quan sẽ “du hành thời gian” để nhìn lại hành trình hơn nửa thế kỷ của ngành hàng không dân dụng Việt Nam: từ những chuyến bay nội địa ban đầu còn nhiều gian khó, tới quá trình hiện đại hóa hạ tầng, mở rộng mạng lưới quốc tế, góp phần đưa Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ hàng không toàn cầu.

Gian hàng Vietjet tại phân khu “Khát vọng bầu trời” - nơi du khách được trải nghiệm một hành trình kết nối trọn vẹn: từ check-in, bay, nghỉ ngơi, mua sắm cho tới đào tạo và định hướng nghề nghiệp.

Bên cạnh cách thể hiện sáng tạo, phân khu còn mang đến trải nghiệm đa giác quan với mô hình trực quan, phim tư liệu 3D, hệ thống màn hình tương tác… Qua đó, du khách có thể phần nào thấy được những nỗ lực của ngành hàng không trong hành trình vượt qua thử thách để đồng hành cùng sự phát triển đất nước. Đây cũng là minh chứng rằng bầu trời không chỉ là không gian vật lý, mà còn là biểu tượng của khát vọng độc lập, tự do và hạnh phúc mà các thế hệ người Việt đã bền bỉ theo đuổi.

Với nhiều hoạt động thú vị, khu trưng bày của Vietjet luôn tấp nập khách tham quan.

Góp mặt tại triển lãm, gian trưng bày của Vietjet gây ấn tượng mạnh với thiết kế như một “bầu trời mở”. Trong không gian rộng 1.000m2, khách tham quan được trải nghiệm một hành trình kết nối trọn vẹn: bắt đầu từ khâu check-in để nhận “Hộ chiếu Vietjet” và thu thập dấu mộc hành trình, chụp ảnh tại photobooth fisheyes độc đáo, khám phá phòng chờ hạng thương gia, “thử sức” với vai trò phi công trong buồng lái mô phỏng đến thưởng thức các món ăn nóng, tươi ngon cũng như đồ uống đặc sắc ngay tại SkyShop và Vikkafe.

Khách tham quan thích thú khám phá các hoạt động tại gian hàng Vietjet.

Với chuỗi hoạt động sáng tạo và giàu tính tương tác, không gian Vietjet không chỉ tái hiện hình ảnh một hãng hàng không hiện đại, trẻ trung mà còn lan tỏa tinh thần đồng hành cùng sự phát triển của ngành hàng không quốc gia.

Từ hành trình kết nối bầu trời hôm nay đến tương lai mai sau, Vietjet tiếp tục sứ mệnh làm cầu nối đưa Việt Nam vươn cao, vươn xa trên con đường hội nhập toàn cầu, để mỗi chuyến bay không chỉ chuyên chở hành khách, mà còn mang theo niềm tự hào và khát vọng Việt Nam bay xa trên thế giới.