Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin.

Việc triển khai hệ thống tên lửa Oreshnik của Nga trên lãnh thổ Belarus là một bước đi chiến lược nhằm đáp trả các hành động mang tính khiêu khích từ các đối thủ phương Tây. Nội dung này được Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin nêu rõ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với một kênh truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Khrenin cho biết:

“Hơn 1 năm trước, vũ khí hạt nhân chiến thuật đã được triển khai trên lãnh thổ của chúng tôi và gần đây đã được nâng cấp. Bước cuối cùng, được thực hiện theo chỉ đạo của các nguyên thủ quốc gia, là việc triển khai hệ thống Oreshnik trên đất Belarus”.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Viktor Khrenin, các hành động của Minsk là phản ứng trước những gì nước này coi là các động thái mang tính gây hấn từ phía đối thủ.

Trước những lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng, ông nhấn mạnh: “Liên quan đến các tuyên bố của họ rằng họ có ý định đối đầu với chúng tôi, chỉ có thời gian mới cho thấy điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tình hình chung.”

“Tôi tin rằng các nhà lãnh đạo có tư duy lý trí – như các lãnh đạo Nga và Trung Quốc – sẽ xuất hiện. Đây là những người hiểu rất rõ rằng việc phô trương sức mạnh không mang lại bất kỳ lợi ích xây dựng nào và chỉ dẫn tới những hệ quả tiêu cực” – ông nói thêm.

Cũng liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sản lượng các loại vũ khí và trang bị đặc biệt cần thiết cho chiến dịch quân sự đặc biệt đã tăng mạnh kể từ năm 2022.

Phát biểu tại một cuộc họp về chương trình trang bị vũ khí nhà nước, ông Putin nêu rõ:

“So với năm 2022, đến năm 2025, sản lượng các sản phẩm và hạng mục đặc biệt được sử dụng nhiều trong chiến dịch quân sự đặc biệt đã tăng đáng kể. Sản xuất xe bọc thép tăng 2,2 lần, xe bọc thép hạng nhẹ (xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân) tăng 3,7 lần, và máy bay quân sự tăng 4,6 lần”.

Ngoài ra, theo Tổng thống Putin, sản lượng thiết bị thông tin liên lạc và tác chiến điện tử đã tăng 12,5 lần, trang bị bảo hộ cá nhân tăng gần 18 lần, trong khi vũ khí và đạn dược tăng hơn 22 lần. Ông nhấn mạnh: “Đây đều là kết quả từ hoạt động của các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng”.