Dự án xe quân sự đã hoàn tất thử nghiệm giai đoạn 2

Ngày 7/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất loạt xe quân sự.

Theo báo cáo của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, dự án xe quân sự đã hoàn tất thử nghiệm giai đoạn 2, các chỉ tiêu kỹ - chiến thuật cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra.

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho sản xuất loạt đang được triển khai đồng bộ, từ hoàn thiện hệ thống tài liệu kỹ thuật, dây chuyền công nghệ đến bảo đảm nguồn vật tư.

Theo kế hoạch, quy trình nghiệm thu cấp Bộ Quốc phòng dự kiến hoàn tất trong tháng 4/2026.

Sau đó, sản phẩm sẽ được đưa vào sản xuất, phục vụ thử nghiệm thực tế tại đơn vị trước khi tiến tới sản xuất hàng loạt.

Đối với dự án xe chở quân, các kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy phương tiện bảo đảm tính cơ động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và được nghiên cứu, chế tạo trong nước.

Dự án dự kiến hoàn tất các thủ tục phê duyệt và nghiệm thu trong thời gian tới, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức sản xuất loạt xe quân sự

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cùng các cơ quan, đơn vị tham gia dự án đã chủ động triển khai nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ đề ra.

Đồng thời Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn tất nghiệm thu theo kế hoạch.

Bảo đảm dây chuyền sản xuất đồng bộ, chính quy cùng nguồn nhân lực và vật tư kỹ thuật; chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức sản xuất loạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.